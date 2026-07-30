Orai News: किशोर लापता , गुमशुदगी दर्ज
Orai News: उरई। संवाददाता शहर के मोहल्ला उमरारखेड़ा निवासी रविंद्र कुमार का लड़का प्रिंस 15 वर्ष
Orai News: उरई। संवाददाता शहर के मोहल्ला उमरारखेड़ा निवासी रविंद्र कुमार का लड़का प्रिंस 15 वर्ष संदिग्ध हालत में लापता हो गया। जिसकी परिजनों ने काफी खोजबीन की पर उसका पता ना चला जिसके चलते पिता ने उरई कोतवाली में प्रिंस की गुमशुदगी दर्ज कराई है।
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