बार संघ अध्यक्ष हत्याकांड के आरोपी मोनू का हाफ एनकाउंटर, 10 लाख की ली थी सुपारी

बार संघ अध्यक्ष हत्याकांड के आरोपी मोनू का हाफ एनकाउंटर कर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी ली थी। आरोपी पर पुलिस ने एक लाख का इनाम घोषित किया था।

उरई, संवाददाता। 10 लाख की सुपारी लेकर कालपी बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी कानपुर निवासी मोनू यादव उर्फ पवन को पुलिस ने मंगलवार रात मुठभेड़ के दौरान धर-दबोचा। उस पर एक लाख का इनाम घोषित किया गया था। मुठभेड़ के दौरान उसने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और मोनू के दोनों पैरों पर गोली लग गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के मुताबिक 31 अक्तूबर को गयादीन को केस के सिलसिले में बातचीत और चाय पीने के बहाने कार में बिठाकर अगवा कर लिया गया था। परिजनों ने कालपी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस मुख्य साजिशकर्ता इंद्रजीत समेत चार को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

एसपी जालौन सुरेश चंद्र रावत के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी के नेतृत्व में पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही थीं। मंगलवार देर रात दो बजे मुखबिर से सूचना मिली कि जोल्हूपुर-मदारीपुर गेट के पास एक संदिग्ध को असलहे के साथ देखा गया है। पुलिस ने कार्रवाई कर उसे धर दबोचा। एएसपी ने बताया कि मोनू को मुठभेड़ में पकड़ लिया है। वह कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र के तरुण विहार का रहने वाला है।

एक लाख के इनामी मोनू पर कानपुर में छह केस बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार हत्याकांड के मुख्य आरोपी एक लाख के इनामी मोनू यादव उर्फ पवन यादव का लंबा आपराधिक इतिहास सामने आया है। मूल रूप से कानपुर निवासी मोनू पर कानपुर कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में कई केस दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में वह शातिर और आदतन अपराधी के रूप में चिन्हित है।

पुलिस के अनुसार, मोनू यादव के खिलाफ कानपुर के विभिन्न थानों में महिला से छेड़छाड़, मारपीट, बलवा, धमकी देने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं। इन मामलों में वह कानपुर में भी वांछित चल रहा था। मोनू के खिलाफ बर्रा दक्षिणी थाने में मुकदमा संख्या 406/2021 में धारा 147, 323 और 354 भादवि के तहत मामला दर्ज है।

वहीं, गुजैनी दक्षिणी थाने में मुकदमा संख्या 110/2023 और 137/2024 में धारा 304, 323, 336, 354, 427, 506 और 511 भादवि के तहत मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा इसी थाने में मुकदमा संख्या 44/2025 में धारा 125, 191(2), 296, 324(4), 351(3) और 352 बीएनएस के तहत भी केस दर्ज है। वहीं, मोनू के खिलाफ सबसे गंभीर मामला जालौन के कालपी कोतवाली में दर्ज है। मुकदमा संख्या 247/2026 में धारा 140(1), 103(1), 61(2), 238 और 3(5) बीएनएस के तहत दर्ज यह मामला बार संघ अध्यक्ष की हत्या से संबंधित है।

मालिश वाले की दोस्ती बनी हत्या की वजह, पिता ने बेटे को दिलाई सुपारी बार संघ अध्यक्ष की हत्या की साजिश की जड़ बेहद चौंकाने वाली निकली। 32 बीघा जमीनी विवाद के चलते इंद्रजीत यादव ने अपने विरोधी गयादीन की हत्या की सुपारी मोनू यादव को दी थी। मोनू के पिता अजय यादव इंद्रजीत की मालिश करता था। मालिश के दौरान ही दोनों में घनिष्ठता बढ़ी। इंद्रजीत मुकदमेबाजी से परेशान था और अक्सर गयादीन द्वारा कोर्ट में लगातार एप्लीकेशन देने की बात अजय से कहता था। इसी दौरान अजय ने परेशानी बताने पर इंद्रजीत को राय दी कि उसका बेटा यह काम कर देगा। इसके बाद अजय ने अपने बेटे मोनू यादव से इंद्रजीत की मुलाकात करवाई और 10 लाख में गयादीन की हत्या की सुपारी तय हो गई।

कार किसकी इसका अभी खुलासा नहीं पुलिस ने भले ही अधिवक्ता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया हो और घटना में शामिल ज्यादातर लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं पर अपहरण में प्रयुक्त कार किसकी थी इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो केशव इस कार का चालक था लेकिन कार किसके नाम पंजीकृत है और उसकी भूमिका क्या है इसका खुलासा मामले में संदेह पैदा कर रहा है।

एसपी से मिले अधिवक्ता, दी बधाई बार संघ अध्यक्ष हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पर जिला बार संघ अध्यक्ष ऋषि पटेल की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी सुरेश चंद्र रावत से मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में मुख्य आरोपी के पकड़े जाने से अधिवक्ताओं में न्याय की उम्मीद जगी है। फरार अजय की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की ताकि पूरे मामले का खुलासा हो सके।