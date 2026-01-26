यूजीसी के नए नियमों को लेकर बढ़ा विरोध, PCअफसर के बाद अब भाजपा कार्यकर्ताओं का इस्तीफा

संक्षेप: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी के नियमों को लेकर विरोध अब तेज होने लगा है। नए नियमों का विरोध अब केवल आम लोगों में ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अफसर और भाजपा कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिला है।

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी के नियमों को लेकर विरोध अब तेज होने लगा है। नए नियमों का विरोध अब केवल आम लोगों में ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अफसर और भाजपा कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिला है। गणतंत्र दिवस के दिन बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ ही समय बाद भाजपा के मंडल महामंत्री समेत 11 कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा भेजकर अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। इस्तीफे का पत्र अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है।

जिलाध्यक्ष लखनऊ को भेजे गए सामूहिक इस्तीफे में मंडल महामंत्री अंकित तिवारी ने लिखा है कि पार्टी उद्देश्य से भटक रही है। क्यों जो हमारे प्रेरणा श्रोत पं. दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्राद मुखर्जी के द्वारा जिस उद्देश्य से पार्टी का निर्माण किया गया था उस पद से पार्टी भटक रही है। पार्टी के श्रेष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा यूजीसी कानून लागू करके हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिसको देखते हुए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं और पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। हमारे साथ ही 10 और पदाधिकारी अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं।

इन लोगों ने दिया इस्तीफा अंकित तिवारी मंडल महामंत्री, आलोक सिंह मंडल उपाध्यक्ष, महावीर सिंह मंडल मंत्री, मोहित मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह, नीर पाण्डेय शक्ति केंद्र संयोजक, अनूप सिंह युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, राज विक्रम सिंह युवा मोर्चा मंडल महामंत्री, अभिषेक अवस्थी पूर्व मंडल मंत्री, विवेक सिंह बूथ अध्यक्ष, कमल सिंह पूर्व सेक्टर संयोजक।