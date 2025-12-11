2027 के चुनाव से पहले मुंह छिपाने का बहान ढूंढ रहा विपक्ष, अखिलेश पर ब्रजेश पाठक का निशाना

संक्षेप: डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि बिहार में एसआईआर के बाद हुए चुनाव से 65 लाख फर्जी वोटर हटे, जिनमें घुसपैठिया भी थे और मृतक भी। शुद्ध वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ तो एनडीए को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ।

यूपी के लखीमपुर खीरी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपनी संभावित हार को नजदीक देखकर एसआईआर पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मुंह छिपाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। गुरुवार को लखीमपुर में एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे डिप्टी सीएम पाठक ने हेलीपैड पर पत्रकारों से बात की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि बिहार में एसआईआर के बाद हुए चुनाव से 65 लाख फर्जी वोटर हटे, जिनमें घुसपैठिया भी थे और मृतक भी। शुद्ध वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ तो एनडीए को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि जैसे मन की शुद्धता के लिए योग आवश्यक है, वैसे ही लोकतंत्र की शुद्धता के लिए एसआईआर जरूरी है। पाठक ने कहा कि विपक्ष चुनाव से पहले ही मुंह छिपाने के बहाने ढूंढ रहा है। इसलिए कभी एसआईआर तो कभी चुनाव आयोग तो कभी ईवीएम पर आरोप लगाता है।