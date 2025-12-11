Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
2027 के चुनाव से पहले मुंह छिपाने का बहान ढूंढ रहा विपक्ष, अखिलेश पर ब्रजेश पाठक का निशाना

2027 के चुनाव से पहले मुंह छिपाने का बहान ढूंढ रहा विपक्ष, अखिलेश पर ब्रजेश पाठक का निशाना

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि बिहार में एसआईआर के बाद हुए चुनाव से 65 लाख फर्जी वोटर हटे, जिनमें घुसपैठिया भी थे और मृतक भी। शुद्ध वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ तो एनडीए को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ।

Dec 11, 2025 03:11 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर खीरी
यूपी के लखीमपुर खीरी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपनी संभावित हार को नजदीक देखकर एसआईआर पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मुंह छिपाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। गुरुवार को लखीमपुर में एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे डिप्टी सीएम पाठक ने हेलीपैड पर पत्रकारों से बात की।

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि बिहार में एसआईआर के बाद हुए चुनाव से 65 लाख फर्जी वोटर हटे, जिनमें घुसपैठिया भी थे और मृतक भी। शुद्ध वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ तो एनडीए को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि जैसे मन की शुद्धता के लिए योग आवश्यक है, वैसे ही लोकतंत्र की शुद्धता के लिए एसआईआर जरूरी है। पाठक ने कहा कि विपक्ष चुनाव से पहले ही मुंह छिपाने के बहाने ढूंढ रहा है। इसलिए कभी एसआईआर तो कभी चुनाव आयोग तो कभी ईवीएम पर आरोप लगाता है।

भाजपा का लक्ष्य शुद्ध वोटर लिस्ट का है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता चुनाव आयोग के सहयोग में लगे हैं। पाठक ने कहा कि विपक्ष के लोग जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं न बैलेट पर। कई राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि में यही हुआ है। पाठक ने कहा कि आने वाले चुनाव में हारने के डर से विपक्ष अभी से बयानबाजी कर फेस सेविंग कर रहा है। बैलेट से चुनाव कराने के प्रश्न पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने देश को बताया है कि ईवीएम तो कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी। तब तो कोई सवाल नहीं उठा था। ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अवध क्षेत्र में घुसपैठियों को चिह्नित कर उन्हें कानूनी कार्रवाई के बाद सही जगह भेजा जाएगा।

