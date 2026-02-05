JPNIC को पार्किंग स्थल बनाने का विरोध तेज, सपा ने एलडीए से जताई आपत्ति

संक्षेप: यूपी में JPNIC को पार्किंग स्थल बनाने का विरोध तेज हो गया है। महानगर अध्यक्ष फाखि़र सिद्दीकी के नेतृत्व में 21 सदस्यीय दल ने एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार से मुलाकात कर पार्किंग स्थल बनाने जाने को लेकर आपत्ति जताई है।

जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को पार्किंग स्थल बनाने को विरोध तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर आज सपा का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल लखनऊ विकास प्राधिकरण पहुंचा। महानगर अध्यक्ष फाखि़र सिद्दीकी के नेतृत्व में 21 सदस्यीय दल ने एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार से मुलाकात कर जेपीएनआईसी को पार्किंग स्थल में तब्दील करने की खबरों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ज्ञापन सौंपने से पहले महानगर महासचिव गौरव सिंह यादव ने प्रमुख मांगों को पढ़कर सुनाया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 तक इस अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय संस्थान का 80% कार्य पूर्ण हो चुका था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक विद्वेष के चलते खंडहर बनने के लिए छोड़ दिया। सपा ने स्पष्ट किया कि जेपीएनआईसी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन दर्शन और स्वतंत्रता संग्राम की यादों को संजोने के लिए बना था। अब इसे पार्किंग स्थल बनाना इसके मूल उद्देश्य की हत्या करने जैसा है। रखरखाव के अभाव में सेंटर में लगी करोड़ों की मशीनें और कीमती सामान बर्बाद हो रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार की है। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश सचिव वीर बहादुर सिंह, प्रदीप कनौजिया, राम सागर यादव, विजय सिंह, देवेंद्र सिंह, राजवीर सिंह सहित कई उपाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष शामिल रहे।

सपा की प्रमुख मांगें:- -जेपीएनआईसी का का शेष कार्य तत्काल पूरा करने के लिए आवश्यक बजट जारी किया जाए

- इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर को सुरक्षित रखा जाए और पार्किंग के स्थान पर इसे सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जाए

- लोकनायक की प्रतिमा और संस्थान की गरिमा को बहाल किया जाए