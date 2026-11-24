यूपी चुनाव 2027: सीटों के इस भारी अंतर ने विपक्षी खेमे में उस सियासी खतरे की घंटी बजा दी है, जिसका खामियाजा महागठबंधन पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में भुगत चुका है।

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात बिछने के साथ ही विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के दो सबसे बड़े साझेदारों- समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर खींचतान खुलकर सामने आ गई है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के आवास पर चल रही बैठक के बीच एक दिन पहले जहां कांग्रेस ने 130 सीटों की लिस्ट थमाई थीं, वहीं सपा ने मंगलवार को महज 26 सीटों का प्रस्ताव रखकर मोल भाव को ही मुश्किल बना दिया है।

सीटों के इस भारी अंतर ने विपक्षी खेमे में उस सियासी खतरे की घंटी बजा दी है, जिसका खामियाजा महागठबंधन पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में भुगत चुका है।

130 बनाम 26: कैसे फंसा सीटों का पेंच? सोमवार को पहले दौर की औपचारिक बातचीत के बाद भले ही दोनों दलों के नेताओं ने माहौल को 'सकारात्मक' बताया हो, लेकिन मंगलवार को दूसरे दौर की बैठक से पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने सीटों का पूरा गणित सार्वजनिक कर दिया।

राम गोपाल यादव ने स्पष्ट कहा कि सपा ने कांग्रेस को 26 सीटों का ऑफर दिया है। इसका फॉर्मूला समझाते हुए उन्होंने बताया, "हमने कांग्रेस को वे दो सीटें दी हैं जो उसने पिछली बार जीती थीं, चार वे सीटें दी हैं जहां वह दूसरे नंबर पर रही थी, और 20 ऐसी अन्य सीटें दी हैं जहां हमें (सपा को) 60,000 से 70,000 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को केवल 2,000 के आसपास वोट ही हासिल हुए थे।"

सपा सांसद राजीव राय ने भी दोहराया कि पार्टी की तरफ से 26 सीटों का प्रस्ताव दिया जा चुका है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि हम सीटों की संख्या को लेकर चर्चा करेंगे।

सपा ने कांग्रेस के लिए ये 26 सीटें पहले से चिह्नित कर रखी हैं। अब बातचीत की मेज पर कांग्रेस के वार्ताकार इस आंकड़े को 26 से ऊपर ले जाने की जद्दोजहद करेंगे, जबकि सपा की कोशिश इसे कम से कम पर रोकने की होगी।

कांग्रेस की 'A, B, C' कैटेगरी वाली सीट 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की मजबूत स्थिति का हवाला देते हुए कांग्रेस 2027 में बड़ा हिस्सा मांग रही है। शुरुआत में 181 सीटों की चर्चा के बाद कांग्रेस ने अपनी लिस्ट को 130 सीटों तक समेटा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस ने इन 130 सीटों को A, B और C कैटेगरी में बांटा है।

A कैटेगरी: इसमें करीब 50 से 55 ऐसी सीटें रखी गई हैं, जिन पर कांग्रेस किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहती यानी ये सीटें उसे चाहिए ही चाहिए।

B और C कैटेगरी: बाकी सीटें इन श्रेणियों में हैं, जहां कांग्रेस का तर्क और जमीनी पक्ष भले ही थोड़ा कमजोर हो, लेकिन पार्टी की कोशिश है कि राज्य के ज्यादातर जिलों में कम से कम एक सीट पर उसका उम्मीदवार जरूर लड़े ताकि संगठन जिंदा रह सके।

यूपी के सिर पर मंडरा रहा 'बिहार 2025' जैसा खतरा सपा और कांग्रेस के बीच सीटों की यह रस्साकशी इसलिए भी खतरनाक मानी जा रही है क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में यही तनाव महागठबंधन की हार की बड़ी वजह बना था। बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच सीटों का विवाद चुनाव तक नहीं सुलझ पाया था। नतीजा यह हुआ कि विपक्षी महागठबंधन के घटक दल 11 सीटों पर आपस में ही 'फ्रेंडली फाइट' लड़ बैठे यानी गठबंधन के उम्मीदवार एक-दूसरे के खिलाफ ही मैदान में उतर गए।

बिहार में राजद ने 143, कांग्रेस ने 61, वीआईपी ने 15 और वाम दलों ने 33 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा था। इनमें से छह सीटों- वैशाली, सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, नरकटियागंज और वारिसलीगंज पर राजद और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। आपसी टकराव के कारण न केवल मतदाताओं में भ्रम फैला, बल्कि गठबंधन के भीतर वोट ट्रांसफर भी बुरी तरह बाधित हुआ, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिला।