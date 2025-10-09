दिवाली पर लखनऊ में एलडीए प्लाट लेने का मौका, फिर खुलेगा रजिस्ट्रेशन, जानें रेट

दिवाली पर लखनऊ में एलडीए प्लाट लेने का मौका है। अनंत नगर मोहान रोड योजना में फिर भूखण्डों पंजीकरण खुलने जा रहा है। इस बार दीवाली पर पंजीकरण खुलेगा। एलडीए योजना में तीसरी बार भूखण्डों के लिए पंजीकरण खोलने जा रहा है

लखनऊ में एलडीए की अनंत नगर मोहान रोड योजना में फिर भूखण्डों पंजीकरण खुलने जा रहा है। इस बार दीवाली पर पंजीकरण खुलेगा। एलडीए योजना में तीसरी बार भूखण्डों के लिए पंजीकरण खोलने जा रहा है। इस बार करीब 500 प्लाटों के आवंटन के लिए पंजीकरण खोलने का प्रस्ताव है। हालांकि आखिरी में कम ज्यादा भी हो सकता है। पहले दो बार में करीब 700 प्लाटों का आवंटन किया जा चुका है। यहां एलडीए ने भूखण्ड का प्रतिवर्गमीटर रेट 41150 रुपये निर्धारित किया है।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक मोहान रोड पर 785 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अनंत नगर योजना में लगभग डेढ़ लाख लोगों के आशियाने का सपना साकार होगा। योजना का विकास अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न पर किया जा रहा है। जिसमें चौड़ी सड़कों के साथ निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए भूमिगत केबल रहेगी। योजना में लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में एजुकेशन सिटी विकसित की जाएगी। वहीं लगभग 130 एकड़ भूमि पर पार्कों व हरित क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जोकि योजना को पर्यावरण के अनुकूल एक हरा भरा क्षेत्र बनाएगा। योजना के प्रति लोगों का रुझान काफी है। पिछले पंजीकरण में प्लाटों से करीब दस गुना तक आवेदन आए हैं। ऐसे जो लोग दो बार में रह गए वह इस बार आवेदन कर सकते हैं।