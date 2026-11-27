लखनऊ में शहीद पथ किनारे मकान खरीदने का मौका है। अवध विहार आवासीय योजना के सेक्टर चार में 42.50 लाख रुपये से 94 सेमी फिनिश्ड मकानों की बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुआ है। आवेदन की अंतिम तारीख 25 दिसंबर है। खरीदार अपनी पसंद से फिनिशिंग करा सकेंगे।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता: शहीद पथ किनारे घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अवध विहार आवासीय योजना में अब 42.50 लाख रुपये से अपना मकान खरीदा जा सकता है। परिषद ने योजना के सेक्टर चार में 94 एक मंजिला सेमी फिनिश्ड भवनों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। आवेदन की अंतिम तारीख 25 दिसंबर है। सभी आय वर्ग के लोग आवेदन कर सकेंगे। आरक्षण का लाभ नियमानुसार मिलेगा।

अपनी पसंद से फिनिशिंग करा सकेंगे परिषद इन भवनों को सेमी फिनिश्ड स्थिति में बेच रही है। परिषद के अधिशासी अभियंता अभिषेक नाथ तिवारी ने बताया कि अक्सर तैयार भवनों में इस्तेमाल निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते हैं। इसी वजह से परिषद ने सेमी फिनिश्ड भवन बेचने का निर्णय लिया है, ताकि खरीदार अपनी पसंद और गुणवत्ता के अनुसार बाकी काम करा सकें।

उतरेटिया स्टेशन से एक किमी दूर अवध विहार योजना की लोकेशन भी इसकी खासियत है। ये भवन उतरेटिया स्टेशन से करीब एक किलोमीटर, मेदांता अस्पताल से डेढ़ किलोमीटर, पीजीआई से पांच किलोमीटर और इकाना स्टेडियम से सात किलोमीटर की दूरी पर है।

लॉटरी से आवंटन, एकमुश्त भुगतान पर छूट पंजीकरण कराने वालों की संख्या उपलब्ध भवनों से अधिक होने पर लॉटरी से आवंटन किया जाएगा। आवंटन पत्र जारी होने के 45 दिन में पूरा भुगतान करने पर छह प्रतिशत, 60 दिन में भुगतान पर पांच प्रतिशत और 90 दिन में भुगतान पर चार प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आवेदक किस्तों में भी भुगतान कर सकेंगे। इससे पहले

वरुण विहार-नैमिष नगर योजना में उमड़े थे आवेदक एलडीए की वरुण विहार और नैमिष नगर आवासीय योजनाओं में भूखंड पाने के लिए आवेदकों में जबरदस्त होड़ मची थी। दोनों योजनाओं में उपलब्ध 4520 भूखंडों के मुकाबले 36,683 लोगों ने आवेदन किया गया। वरुण विहार में 24,114 और नैमिष नगर में 12,569 लोगों ने पंजीकरण कराया था। आगरा एक्सप्रेसवे के पास विकसित हो रही वरुण विहार योजना में 2847 भूखंडों के लिए 24,114 आवेदन आए हैं।