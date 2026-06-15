यूपी के प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के लिए मौका, हर ब्लॉक में छह-छह का होगा चयन; भत्ता भी मिलेगा
ऐसे शिक्षक जिनके रिटायर होने में न्यूनतम पांच साल की अवधि बची हो वे भी आवेदन कर सकेंगे। एक साल के लिए शिक्षक को ARP के पद पर चयनित किया जाएगा। फिर उनके प्रदर्शन के आधार पर 3 साल तक विस्तार कर सेवाएं ली जाएंगी। ऐसे शिक्षक जो पहले 3 साल एआरपी रह चुके हैं, वे अब आवेदन नहीं कर सकेंगे।
UP Primary School Teacher : उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और हॉयर प्राइमरी (परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक) स्कूलों में तैनात शिक्षकों के लिए अच्छा मौका है। प्रदेश के हर ब्लॉक में छह-छह अकादमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) रखे जाएंगे। कुल 4956 एआरपी रखे जाएंगे। यह अपने-अपने ब्लॉक के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेंगे। पांच साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक आवेदन को अर्ह होंगे। 4500 रुपये प्रति महीने यात्रा भत्ता इन्हें दिया जाएगा।
कौन कर सकेगा आवेदन?
ऐसे शिक्षक जिनके सेवानिवृत्त होने न्यूनतम पांच साल की अवधि शेष हो वह भी आवेदन कर सकेंगे। एक वर्ष के लिए शिक्षक को एआरपी के पद पर चयनित किया जाएगा। फिर उनके प्रदर्शन के आधार पर तीन वर्ष तक विस्तार कर सेवाएं ली जाएंगी। ऐसे शिक्षक जो पहले तीन वर्ष एआरपी रह चुके हैं, वह अब आवेदन नहीं कर सकेंगे।
ऐसे होगा चयन
एआरपी के चयन के लिए परीक्षा ली जाएगी। आवेदन करने वाले शिक्षकों का 100 अंक में मूल्यांकन किया जाएगा। 70 अंक लिखित परीक्षा के होंगे और 30 अंक में साक्षात्कार लिया जाएगा। चयनित एआरपी अपने ब्लॉक के 30 यूनिक विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। वह स्कूल में शैक्षिक कैलेंडर के आधार पर पाठ्यक्रम पूरा होने, समय-समय पर विद्यालयों का भ्रमण करेंगे और योजनाओं को लागू कराने में मदद करेंगे। मासिक कार्ययोजना के अनुसार अपनी आख्या हर महीने की पांच तारीख को जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) भेजेंगे।
मिलेगा यात्रा भत्ता
यात्रा भत्ता एआरपी और एसआरजी को 4500 रुपये प्रति महीने मिलेगा। डायट मेंटर को 2000 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता मिलेगा। वहीं 500 रुपये हर महीने टीएलएम ग्रांट दी जाएगी। एआरपी के चयन के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हर जिले में पांच सदस्यीय कमेटी गठित होगी। जिसमें डायट प्राचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठतम खंड शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे और जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) सदस्य सचिव होंगे।
निपुण तालिका तैयार करना अनिवार्य
यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा एक से तीन तक के विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का नियमित आकलन करने के लिए निपुण तालिका तैयार करना अनिवार्य कर दिया गया है। निपुण भारत मिशन के तहत लागू की जा रही यह व्यवस्था बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। निपुण तालिका के जरिए शिक्षकों को हर छात्र की सीखने की प्रगति का रिकॉर्ड तैयार करना होगा। इसमें पढ़ना, लिखना, समझना और गणितीय दक्षताओं से संबंधित विभिन्न बिंदुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन से छात्र निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त कर चुके हैं और किन्हें अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग की आवश्यकता है। इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि बच्चों के अभिभावक उसकी वास्तविक शैक्षणिक प्रगति को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें