यूपी के इस शहर में अपना प्लाट पाने का मौका, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू

आगरा विकास प्राधिकरण की ग्रेटर आगरा परियोजना रायपुर और रहनकलां के तहत गोमतीपुरम टाउनशिप के आवासीय भूखण्डों का ऑनलाइन का शुभांरभ मंडलायुक्त ने किया। अब घर बैठे या जनसुविधा केन्द्र द्वारा ग्रेटर आगरा परियोजना के आवासीय भूखण्डों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है।

आगरा, प्रमुख संवाददाता। यूपी के आगरा शहर में अपना प्लाट पाने का अच्छा मौका है। आगरा विकास प्राधिकरण की ग्रेटर आगरा परियोजना रायपुर और रहनकलां के तहत गोमतीपुरम टाउनशिप के आवासीय भूखण्डों का ऑनलाइन का शुभांरभ मंडल आयुक्त नगेन्द्र प्रताप ने किया। उन्होंने जनहित पोर्टल न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक कर ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया का आगाज किया।

अब घर बैठे या जनसुविधा केन्द्र द्वारा ग्रेटर आगरा परियोजना के आवासीय भूखण्डों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। टाउनशिप के पूर्ण विवरण के साथ प्रकाशित बुकलेट का भी विमोचन किया गया। मल्टीमीडिया माध्यम से जनहित पोर्टल और एडीए पोर्टल से किए जाने वाली पंजीकरण की पूर्ण प्रक्रिया बताई गयी।

मंडलायुक्त ने कहा कि इस टाउनशिप का विकास डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप ही होगा। यहां रहने वाले लोगों को उचित और अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। एडीए उपाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि जनहित पोर्टल https://janhit.upda.in एवं एडीए पोर्टल www.adaagra.org.in पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2026 है। उन्होंने बताया कि ग्रेटर आगरा परियोजना आगरा विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी परियोजना है। पूर्व में इस परियोजना के अन्तर्गत दो टाउनशिप (गंगापुरम और नर्मदापुरम) के आवासीय भूखण्डों का आवंटन हो चुका है।

इसकी अपार सफलता के बाद आज गोमतीपुरम टाउनशिप के ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है। योजना में हरित क्षेत्र, फुटपाथ, भूमिगत केबिल के साथ ओपन स्पेस और रिक्रिएशनल एरिया का भी प्रावधान किया गया है। इस मौके पर एडीए बोर्ड के नामित सदस्य नागेन्द्र दुबे गामा, एडीए सचिव संजय कुमार, अधिशासी अभियंता नरेन्द्र कुमार आदि मौजूद रहे।

गोमती पुरम के भूखंडों की श्रेणी भूखंडों के क्षेत्रफल भूखंडों की (वर्गमीटर) संख्या - 100 तक 140

- 101 से 150 417

- 151 से 200 117

- 201 से 250 25

-250 से अधिक 45

कृषि भूमि के पास व्यावसायिक गतिविधि होने पर बढ़ सकता है स्टाम्प शुल्क वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा में खरीदी गई जमीन पर स्टाम्प शुल्क की कमी निर्धारित करने के मामले में दखल से इनकार करते हुए मेसर्स तुलसी इन्फ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड की दो याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। कंपनी ने आगरा के मौजा पथौली में गाटा संख्या 110 की जमीन (रकबा 0.2815 हेक्टेयर, यानी 2815 वर्ग मीटर) मेसर्स एमपि इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी थी। बैनामा 4 जून 2018 को हुआ और कंपनी ने इसे कृषि भूमि मानकर स्टाम्प शुल्क अदा किया।