लखनऊ सहित यूपी के सात ब्लड बैंकों के संचालन पर रोक, कोल्ड चेन में लापरवाही समेत कई खामियां मिलीं
एफएसडीए आयुक्त के निर्देश पर यूपी के 10 जिलों में चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी द्वारा संचालित 40 रक्त केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर सात रक्त केंद्रों में रक्त एवं रक्त घटकों से संबंधित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी के अलग-अलग जिलों में मरीजों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण रक्त उपलब्ध कराने के लिए एफएसडीए ने रक्त केंद्रों को लेकर विशेष जांच अभियान शुरू किया है। एफएसडीए आयुक्त के निर्देश पर प्रदेश के 10 जनपदों में चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी द्वारा संचालित 40 रक्त केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया।
जांच में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर सात रक्त केंद्रों में रक्त एवं रक्त घटकों से संबंधित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जबकि अन्य केंद्रों में मिली कमियों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। औषधि निरीक्षकों की अंतरजनपदीय टीम द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत रक्त की गुणवत्ता, अनिवार्य संक्रमण जांच, सुरक्षित भंडारण, तापमान नियंत्रण, स्टॉक प्रबंधन, मूल्य निर्धारण और प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता समेत विभिन्न मानकों की जांच की जा रही है, जो नियमित रूप से जारी रहेगी।
लखनऊ में सबसे अधिक 13 रक्त केंद्रों का निरीक्षण
विशेष अभियान के तहत लखनऊ में 13 रक्त केंद्रों की जांच की गई। इसके अलावा आगरा में पांच, मुजफ्फरनगर में चार, बिजनौर में चार, कानपुर में पांच, अलीगढ़ में तीन, गाजियाबाद और वाराणसी में दो-दो तथा गोरखपुर और प्रयागराज में एक-एक रक्त केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रक्त केंद्रों में अनिवार्य परीक्षणों, रक्तदाताओं एवं रक्त प्राप्तकर्ताओं के अभिलेखों, तापमान नियंत्रण व्यवस्था, स्टॉक रजिस्टर, लाइसेंस की वैधता और आवश्यक चिकित्सा एवं तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता की जांच की गई।
बिना अनिवार्य जांच रक्त जारी करने समेत कई खामियां
जांच में कुछ रक्त केंद्रों पर अनिवार्य एलिसा और अन्य संक्रमण संबंधी परीक्षणों में लापरवाही, रक्त प्राप्तकर्ताओं का पूरा विवरण दर्ज नहीं करने तथा तापमान रिकॉर्ड और स्टॉक रजिस्टर का समुचित रखरखाव नहीं करने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। कुछ केंद्रों पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी भी अनुपस्थित मिले। रक्त की सुरक्षा के लिए एचआइवी, एचबीएसएजी, एचसीवी, वीडीआरएल और मलेरिया जैसे संक्रमणों की निर्धारित जांच के साथ रक्त एवं उसके घटकों का उचित भंडारण और निर्धारित तापमान बनाए रखना जरूरी है।
इन सात रक्त केंद्रों के संचालन पर लगाई गई रोक
श्री बालाजी चैरिटेबल ब्लड सेंटर आगरा, न्यू बापू रक्त सेंटर अलीगढ़, मानया चैरिटेबल ब्लड सेंटर गोरखपुर, अनुभव चैरिटेबल ब्लड सेंटर लखीमपुर खीरी, लिटल स्टार ब्लड सेंटर लखनऊ, रामा चैरिटेबल ब्लड सेंटर लखनऊ, केएचएस चैरिटेबल ब्लड सेंटर लखनऊ।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।