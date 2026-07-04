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लखनऊ में बैठकर अमेरिकियों से ठग लिए 2.5 अरब, 119 की गिरफ्तारी के बाद मास्टरमाइंड विनीत अंडरग्राउंड

Dinesh Rathour लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
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समिट बिल्डिंग में कॉल सेंटर खोलकर अमेरिकन से अरबों की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड की पुलिस तलाश में जुटी है। 119 लोगों की गिरफ्तारी के बाद से ही गिरोह का मास्टरमाइंड विनीत अंडरग्राउंड हो गया है। 

लखनऊ में बैठकर अमेरिकियों से ठग लिए 2.5 अरब, 119 की गिरफ्तारी के बाद मास्टरमाइंड विनीत अंडरग्राउंड

लखनऊ की समिट बिल्डिंग में कॉल सेंटर खोलकर अमेरिकन से ढाई अरब से ज्यादा की रकम ठगने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 119 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, हालांकि ठगी का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस को गिरोह के मास्टरमाइंड विनीत की आखिरी लोकेशन कोलकाता मिली है। अब उसका नंबर बंद है।

माना जा रहा है कि गिरोह के 119 लोगों की गिरफ्तारी के बाद विनीत मोबाइल बंद कर अंडरग्राउंड हो गया। हालांकि, लोकेशन के आधार पर कोलकाता पुलिस से संपर्क किया गया है। यह जानकारी पुलिस की तफ्तीश में हुई है। उधर, चार्ल्स के बारे में अभी तक पुलिस को कुछ जानकारी नहीं मिल सकी है। साइबर थाने ने दोनों के संबंध में गुजरात पुलिस से भी मदद मांगी है। दोनों की डिटेल गुजरात की सूरत, अहमदाबाद और अन्य जनपदों की पुलिस को भेजी गई है।

बैंकों से मांगी खातों की डिटेल

साइबर थाने ने अमेरिकी नागरिकों से ठगी के मामले में जेल भेजे गए 119 जालसाजों के नाम और पते की डिटेल बैंकों को भेजी है। पुलिस ने बैंकों से इन नामों से संचालक खातों की डिटेल और उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मांगी है। पुलिस इनके खातों से हुए रुपयों के लेन-देन के बारे में जानकारी जुटा रही है। इसके साथ ही उन खातों में रकम कहां से कब आई अथवा भेजी गई? इसकी भी कड़ी जोड़ रही है।

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कर्मचारियों के पास न मिला आधार कार्ड न को पहचानपत्र

पुलिस को कॉल सेंटर से प्रोग्राम मैनेजर ललित खैराजानी, विक्रम सिंह परमार के अलावा जेल भेजे गए 117 जालसाजों में से किसी का आधार कार्ड अथवा पहचानपत्र नहीं मिला है। पुलिस ने जालसाजों के द्वारा बताए गए उनके पते अपने पास नोट किए हैं। अब पुलिस उन पतों को भी तस्दीक कर रही है।

नाम और पहचान बदलकर तो जालसाजी नहीं कर रहा चार्ल्स

पुलिस को गिरफ्तार जालसाजों से पूछताछ में और इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि गिरोह का मास्टरमाइंड चार्ल्स है। हालांकि चार्ल्स के बारे में अबतक कोई अन्य दस्तावेज नहीं मिला है। पुलिस ने उसके नंबर पर एक बात फोन किया तो फोन रिसीव करने वाले हिंदी में बात की। पुलिस को अब चार्ल्स की पहचान पर भी आशंका है। पुलिस को आशंका है कि चार्ल्स नाम और पहचान बदलकर जालसाजी कर रही है।

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प्रोग्राम मैनेजर को पीसीआर पर लेगी पुलिस

अपर पुलिस उपायुक्त अपराध किरन यादव के मुताबिक जेल भेजे गए काल सेंटर के प्रोग्राम मैनेजर ललित खैराजानी और विक्रम परमार को पुलिस टीम जल्द ही रिमांड पर लेगी। क्योंकि दोनों ही सेंटर का पूरा काम देखते थे। दोनों से अभी गिरोह के सरगना और नेटवर्क के अलावा कई अन्य बिंदुओं पर पूछताछ की जानी है। मामले के विवेचक साइबर थाने के प्रभारी ब्रजेश यादव दोनों को पीसीआर पर लेने के लिए कोर्ट में रिमांड की अर्जी डालेंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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