यूपी में ओला-उबर चलाने के लिए पांच लाख देना होगा लाइसेंस शुल्क, 10 से 50 लाख तक सिक्योरिटी मनी

परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश मोटरयान (समूहक व वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली 2026 का मसौदा जारी कर दिया है। अब ओला-उबर जैसी टैक्सी व कैब चलाने के लिए एग्रीगेटर कंपनियों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा।

यूपी में एप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश मोटरयान (समूहक व वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली 2026 का मसौदा जारी कर दिया है। अब ओला-उबर जैसी टैक्सी व कैब चलाने के लिए एग्रीगेटर कंपनियों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा। 25 हजार रुपये आवेदन शुल्क और 5 लाख रुपये लाइसेंस शुल्क लगेगा। 30 दिनों के भीतर मसौदे पर आम जनता व संबंधित पक्षों से आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं।

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परिवहन विभाग वाहनों की संख्या के आधार पर 10 लाख से 50 लाख रुपये तक की सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी होगी। लाइसेंस शुल्क की वैधता 5 वर्ष तक होगी। फिर इसका नवीनीकरण कराना होगा। नियम के तहत प्लेटफॉर्म से जुड़े वाहनों के लिए वैध पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य होगी। 12 वर्ष से अधिक पुराने वाहन इसमें नहीं चलाए जा सकेंगे।

यात्रियों के लिए पांच लाख तक का बीमा सुरक्षा प्रावधानों के तहत संचालक कंपनियां यात्रियों के लिए कम से कम पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर देना होगा। ड्राइवरों के लिए पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा अनिवार्य किया गया है। आधार व पुलिस सत्यापन के बाद ही ड्राइवरों को इन सेवाओं से जोड़ा जाएगा। ड्राइवरों के लिए कम से कम दो वर्ष का ड्राइविंग अनुभव और 40 घंटे का प्रशिक्षण भी अनिवार्य होगा।