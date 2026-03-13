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यूपी में ओला-उबर चलाने के लिए पांच लाख देना होगा लाइसेंस शुल्क, 10 से 50 लाख तक सिक्योरिटी मनी

Mar 13, 2026 11:16 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
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परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश मोटरयान (समूहक व वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली 2026 का मसौदा जारी कर दिया है। अब ओला-उबर जैसी टैक्सी व कैब चलाने के लिए एग्रीगेटर कंपनियों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा।

यूपी में ओला-उबर चलाने के लिए पांच लाख देना होगा लाइसेंस शुल्क, 10 से 50 लाख तक सिक्योरिटी मनी

यूपी में एप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश मोटरयान (समूहक व वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली 2026 का मसौदा जारी कर दिया है। अब ओला-उबर जैसी टैक्सी व कैब चलाने के लिए एग्रीगेटर कंपनियों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा। 25 हजार रुपये आवेदन शुल्क और 5 लाख रुपये लाइसेंस शुल्क लगेगा। 30 दिनों के भीतर मसौदे पर आम जनता व संबंधित पक्षों से आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं।

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परिवहन विभाग वाहनों की संख्या के आधार पर 10 लाख से 50 लाख रुपये तक की सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी होगी। लाइसेंस शुल्क की वैधता 5 वर्ष तक होगी। फिर इसका नवीनीकरण कराना होगा। नियम के तहत प्लेटफॉर्म से जुड़े वाहनों के लिए वैध पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य होगी। 12 वर्ष से अधिक पुराने वाहन इसमें नहीं चलाए जा सकेंगे।

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यात्रियों के लिए पांच लाख तक का बीमा

सुरक्षा प्रावधानों के तहत संचालक कंपनियां यात्रियों के लिए कम से कम पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर देना होगा। ड्राइवरों के लिए पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा अनिवार्य किया गया है। आधार व पुलिस सत्यापन के बाद ही ड्राइवरों को इन सेवाओं से जोड़ा जाएगा। ड्राइवरों के लिए कम से कम दो वर्ष का ड्राइविंग अनुभव और 40 घंटे का प्रशिक्षण भी अनिवार्य होगा।

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बिना कारण राइड रद की तो अगली बुकिंग में रियायत

परिवहन विभाग की ओर से जारी किए गए मसौदे के अनुसार यदि चालक राइड बुक होने के बाद बिना वैध कारण रद्द करने पर कुल किराए का 10 प्रतिशत उसकी कमाई से काटा जाएगा। वहीं यात्री को अगली बुकिंग में कुछ रियायत दी जाएगी। दूसरी ओर अगर यात्री राइड रद करता है तो उससे किराए का 10 प्रतिशत या अधिकतम 100 रुपये तक अगली बुकिंग में वसूले जाएंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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