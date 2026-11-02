लखनऊ के 71 पार्कों में ओपन जिम की सुविधा होगी, कई और परियोजनाओं को मंजूरी
यूपी की राजधानी लखनऊ के 71 पार्कों में ओपन जिम की सुविधा होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण शहर के 71 पार्कों में ओपन जिम स्थापित करेगा। इसके लिए प्राधिकरण ने अवस्थापना निधि से 2.06 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पार्कों में सुबह-शाम टहलने और व्यायाम करने जाने वाले लोगों को जल्द ही ओपन जिम की सुविधा मिलेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण शहर के 71 पार्कों में ओपन जिम स्थापित करेगा। इसके लिए प्राधिकरण ने अवस्थापना निधि से 2.06 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। इससे अलग-अलग इलाकों के लोगों को अपने आसपास ही खुले में व्यायाम करने की सुविधा मिल सकेगी। वहीं, गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-चार में 16.57 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया जाएगा।
सेक्टर-चार में बनेगा सामुदायिक केंद्र
एलडीए की ओर से शहर में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ सामुदायिक गतिविधियों के लिए भी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसी कड़ी में गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-चार में सामुदायिक केंद्र बनाने की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके निर्माण पर 16.57 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सामुदायिक केंद्र बनने से स्थानीय लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक आयोजनों के लिए एक व्यवस्थित स्थान उपलब्ध हो सकेगा। क्षेत्र की बढ़ती आबादी को देखते हुए इस तरह की सुविधा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
71 पार्कों में व्यायाम के उपकरण लगेंगे
शहर के पार्कों को सिर्फ हरियाली और टहलने तक सीमित रखने के बजाय उन्हें स्वास्थ्य गतिविधियों का केंद्र बनाने की तैयारी है। इसके तहत एलडीए 71 पार्कों में ओपन जिम स्थापित करेगा। इस परियोजना पर 2.06 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पार्कों में व्यायाम के उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे लोग बिना किसी जिम की सदस्यता लिए खुले वातावरण में नियमित व्यायाम कर सकेंगे। खासकर सुबह और शाम पार्कों में आने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
भरवारा-मल्हौर में सड़क निर्माण को मंजूरी
एलडीए ने भरवारा-मल्हौर क्षेत्र में भी सड़क निर्माण की परियोजना स्वीकृत की है। इसके तहत लाल कोठी से गंगोत्री बिहार फेज-दो की मुख्य सड़क होते हुए एसटीपी रोड तक सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क के निर्माण पर 1.22 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है। एलडीए ने अवस्थापना निधि से स्वीकृत इन परियोजनाओं के जरिए शहर के अलग-अलग हिस्सों में पार्कों, सामुदायिक सुविधाओं और सड़क संपर्क को बेहतर बनाने की योजना तैयार की है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें