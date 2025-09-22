OP Rajbhar's health suddenly deteriorates, admitted to Medanta, suspected of brain stroke ओपी राजभर की अचानक बिगड़ी तबीयत, मेदांता में भर्ती, ब्रेन स्ट्रोक की आशंका, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsOP Rajbhar's health suddenly deteriorates, admitted to Medanta, suspected of brain stroke

ओपी राजभर की अचानक बिगड़ी तबीयत, मेदांता में भर्ती, ब्रेन स्ट्रोक की आशंका

यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों को ब्रेन स्ट्रोक की आशंका है। अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में एक्सपर्ट डॉक्टरों का पैनल उनका इलाज कर रहा है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 12:59 AM
share Share
Follow Us on
ओपी राजभर की अचानक बिगड़ी तबीयत, मेदांता में भर्ती, ब्रेन स्ट्रोक की आशंका

योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर की तबीयत रविवार को अचानक बिगड़ गई। उन्हें पहले चक्कर आया और फिर जबान लड़खड़ाने लगी। बोल भी नहीं पाने के कारण उनके साथ मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। तत्काल उन्हें लखनऊ के लोहिया अस्पताल लाया गया। वहां से मेदांता अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने ब्रेन स्ट्रोक की आशंका जताते हुए दवाइयां शुरू कीं। देर रात हालत में सुधार देखा गया है।

राजभर की तबीयत आजमगढ़ के अतरौलिया में बिगड़ी। वह जैसे ही कमरे से निकलने लगे, उन्हें तेज चक्कर आया और बेड पर ही बैठ गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। इसी बीच उनकी जबान भी लड़खड़ाने लगी और बोलने में दिक्कत होने लगी। हालत गंभीर होते देख तत्काल लखनऊ लाया गया।

ये भी पढ़ें:UP में आम लोगों को बड़ी राहत, आबादी की जमीन को भी मुआवजा, इस जिले से हुई शुरुआत

लखनऊ में पहले डॉ० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लाया गया। यहां से शाम चार बजे मेदांता की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। यहां ब्रेन स्ट्रोक की आशंका जताते हुए न्यूरोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम ने इलाज शुरू किया। फिलहाल न्यूरोलाजी के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर इलाज हो रहा है। उनके इलाज के लिए मेंदाता के एक्सपर्ट डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है।

ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर के अनुसार मंत्री जी (ओपी राजभर) को रविवार की बनारस के कटिंग मेमोरियल स्कूल में सामाजिक समरसता भागीदारी रैली को संबोधित करना था। उन्हें आजमगढ़ से बनारस आना था। जब समय के बाद भी वह आजमगढ़ से नहीं निकले तो फोन पर संपर्क किया गया। उस समय अतरौलिया स्थित कमरे पर ही चक्कर आया और जबान लड़खड़ाने लगी। उनसे कहा गया कि आप बनारस मत आइए। इसके बाद उन्हें लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया।

अरविंद राजभर के अनुसार लोहिया अस्पताल मेंं रिस्पांस अच्छा नहीं मिला तो मेदांता अस्पताल लाया गया। शाम चार बजे मेदांता में भर्ती कराने के चार घंटे बाद आठ बजे हालत में कुछ सुधार दिखा है। अस्पताल पहुंचाने से पहले ठीक से न तो बोल पा रहे थे और न चल पा रहे थे। लेकिन यहां पर मेडिसिन और इलाज के बाद अब बात भी करने लगे हैं और थोड़ा चल भी पा रहे हैं।

मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर को चक्कर आने की दिक्कत के चलते भर्ती किया गया है। उनका सीटी स्कैन, खून समेत कई जांचें कराई गई हैं। अब उनकी सेहत में सुधार है। अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।

OP Rajbhar Rajbhar Medanta Hospital अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |