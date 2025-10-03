OP Rajbhar writes letter to Kharge, Mayawati, Lalu Prasad, What is Mansha? ओपी राजभर ने कोटे में कोटा के लिए अब खड़गे, मायावती, लालू प्रसाद को लिखा पत्र, क्या है मंशा?, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
ओपी राजभर ने कोटे में कोटा के लिए अब खड़गे, मायावती, लालू प्रसाद को लिखा पत्र, क्या है मंशा?

अपने बयानों के लिए मशहूर यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर कोटा में कोटा का राग अलापा है। उन्होंने विपक्षी दलों कांग्रेस, बसपा और राजद प्रमुखों  को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए मदद मांगी है।

Yogesh Yadav लखनऊ वार्ताFri, 3 Oct 2025 10:35 PM
यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एक बार फिर कोटे में कोटा को लागू करने की मुहिम तेज की है। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बसपा प्रमुख मायावती, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है। राजभर ने हालांकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉ संजय निषाद को पत्र लिखा है लेकिन कांग्रेस, बसपा और राजद को पत्र ने कई अटकलों को जन्म दे दिया है। राजभर की मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं। पत्र में राजभर ने मांग कि है कि मा. न्यायमूर्ति राघवेन्द्र सिंह (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित "सामाजिक न्याय समिति" की रिपोर्ट को प्रदेश में तत्काल लागू किया जाए।

राजभर ने पत्र में कहा है कि वर्ष 2001 में बनी इस समिति ने अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 27 फीसद आरक्षण को उपवर्गीय आधार पर बांटने की सिफारिश की थी, ताकि सभी जातियों को समान रूप से आरक्षण का लाभ मिल सके। हालांकि तत्कालीन सरकारों ने इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, जिसके कारण पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां आरक्षण का अधिकांश लाभ लेती रहीं और अन्य जातियां वंचित रह गईं।

ये भी पढ़ें:अब हद पार हो गई, संभल-बरेली को लेकर बरसीं सपा सांसद इकरा हसन, बोलीं- देंगे जवाब

उन्होंने उल्लेख किया कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने पुनः समिति गठित कर रिपोर्ट प्राप्त की। जिसमे पिछड़ा वर्ग के 27 फीसद आरक्षण को तीन भागों में विभाजित करने की सिफारिश की गई थी। इनमें अतिपिछड़ा वर्ग (7 प्रतिशत), पिछड़ा वर्ग (9 प्रतिशत), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (11 प्रतिशत) शामिल है।

राजभर ने कहा कि यदि यह रिपोर्ट लागू होती है तो समाज के सभी वर्गों को आरक्षण का लाभ समान रूप से मिलेगा और सामाजिक न्याय की अवधारणा साकार होगी। उन्होंने मांग की कि आगामी पंचायत चुनावों और विभन्नि विभागों में होने वाली भर्तियों में नियुक्तियां इसी रिपोर्ट के आधार पर की जाएं।

ओमप्रकाश राजभर ने कांग्रेस नेतृत्व से अपील की है कि वह इस मुद्दे पर समर्थन देकर सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी समय-समय पर अपने निर्णयों द्वारा यह मंशा व्यक्त करते हुए निर्देश दिये हैं कि आरक्षण कोटे को उपवर्गीकृत करके समाज के वंचित व शोषित वर्ग के लोगों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाए। मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण करते हुए अपने प्रदेश के लोगों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। देश के 9 प्रदेशों में भी आरक्षण को उपवर्गीकृत करके उसका लाभ वहां के लोगों को दिया जा रहा है।

राजभर ने पत्र के जरिये मांग की है कि आरक्षण को उपवर्गीकृत करने से पिछड़ा वर्ग की सभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा और पिछड़े वर्ग की शेष शोषित व वंचित जातियों का भी उत्थान हो सकेगा। उन्होंने कहा है कि आरक्षण के उक्त उपवर्गीकरण को लागू करते हुए उसके आधार पर ही आगामी पंचायत चुनाव कराया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

