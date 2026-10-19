कन्नौज ने आपकी हैसियत बता दी; सपा की सभा में खाली कुर्सियों पर राजभर का अखिलेश पर तंज

कन्नौज में पीडीए सम्मेलन में भीड़ नहीं जुटने पर सपा प्रदेश नेतृत्व ने जिलाध्यक्ष समेत पूरी जिला कार्यकारिणी भंग कर दी। इस पर सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब वह एसी, पीसी और ट्विटर की दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे तो जिला वाले क्या करेंगे?

राजभर ने अपने पोस्ट में लिखा, 'अखिलेश जी, सुना है आपने अपनी पार्टी की कन्नौज जिला इकाई को भंग कर दिया है। ए महाराज, उनकी क्या गलती थी? जब आप खुद ही एसी, पीसी और ट्विटर की दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे तो जिला वाले बेचारे क्या करेंगे?' राजभर ने कन्नौज को सपा का पारंपरिक गढ़ बताते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जिस कन्नौज की जनता को अखिलेश ने खानदानी विरासत समझकर 'खयाली गढ़' बना रखा था, वहीं उनकी राजनीतिक हैसियत का पता चल गया और कुर्सियां खाली रह गईं।

'पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी भंग कर दीजिए' कैबिनेट मंत्री ने अखिलेश यादव को सलाह देते हुए कहा कि चुनाव से पहले पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी भंग कर देनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति उजागर हो गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि साइकिल चलाने वाले असली नेता जा चुके हैं और अखिलेश यादव अपने पिता और चाचा की राजनीतिक विरासत को ठीक से संभाल नहीं पाए। पोस्ट के अंत में उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक दावे को दोहराते हुए कहा, 'ऐसे ही मैंने नहीं कहा था कि सत्ताइस में सपा साफ है।