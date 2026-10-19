कन्नौज ने आपकी हैसियत बता दी; सपा की सभा में खाली कुर्सियों पर राजभर का अखिलेश पर तंज
कन्नौज में पीडीए सम्मेलन में भीड़ नहीं जुटने पर सपा प्रदेश नेतृत्व ने जिलाध्यक्ष समेत पूरी जिला कार्यकारिणी भंग कर दी। इस पर सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब वह एसी, पीसी और ट्विटर की दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे तो जिला वाले क्या करेंगे?
कन्नौज में पीडीए सम्मेलन के दौरान अपेक्षित भीड़ नहीं जुटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को आयोजित सम्मेलन में खाली कुर्सियां नजर आने के बाद समाजवादी पार्टी में संगठनात्मक कार्रवाई हुई। रविवार को सपा के प्रदेश नेतृत्व ने जिलाध्यक्ष समेत पूरी जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर तंज कसा।
राजभर ने अपने पोस्ट में लिखा, 'अखिलेश जी, सुना है आपने अपनी पार्टी की कन्नौज जिला इकाई को भंग कर दिया है। ए महाराज, उनकी क्या गलती थी? जब आप खुद ही एसी, पीसी और ट्विटर की दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे तो जिला वाले बेचारे क्या करेंगे?' राजभर ने कन्नौज को सपा का पारंपरिक गढ़ बताते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जिस कन्नौज की जनता को अखिलेश ने खानदानी विरासत समझकर 'खयाली गढ़' बना रखा था, वहीं उनकी राजनीतिक हैसियत का पता चल गया और कुर्सियां खाली रह गईं।
'पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी भंग कर दीजिए'
कैबिनेट मंत्री ने अखिलेश यादव को सलाह देते हुए कहा कि चुनाव से पहले पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी भंग कर देनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति उजागर हो गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि साइकिल चलाने वाले असली नेता जा चुके हैं और अखिलेश यादव अपने पिता और चाचा की राजनीतिक विरासत को ठीक से संभाल नहीं पाए। पोस्ट के अंत में उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक दावे को दोहराते हुए कहा, 'ऐसे ही मैंने नहीं कहा था कि सत्ताइस में सपा साफ है।
सपा के पीडीए सम्मेलन में खाली थी कुर्सियां
दरअसल शनिवार को जिले के सपा कार्यालय में पीडीए सम्मेलन में अपेक्षा के अनुरूप कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की मौजूदगी में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। कुछ लोगों ने खाली कुर्सियों के वीडियो साझा कर पार्टी संगठन की सक्रियता पर सवाल उठाए। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष ने सम्मेलन में भीड़ नहीं जुटने पर जिला संगठन और विभिन्न फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों को जिम्मेदार माना। इसके बाद उन्होंने पूरे घटनाक्रम से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अवगत कराया। इसके बाद मिले निर्देशों के क्रम में संगठन पर कार्रवाई की गई। पार्टी की ओर से रविवार को जारी पत्र में कन्नौज के जिलाध्यक्ष कलीम खान को हटाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही जिला कार्यकारिणी, फ्रंटल संगठन तत्काल प्रभाव से भंग करने का जिक्र है।