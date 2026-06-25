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A से आदिवासी-अगड़ा बताया, कहीं आतंकी न बता दें; अखिलेश के PDA की व्याख्या पर राजभर का तंज

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले पर तंज कसते हुए कहा कि सपा इसकी परिभाषा बार-बार बदलती है। उन्होंने सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और अखिलेश की तुलना फिल्म राजा बाबू के किरदार से की।

A से आदिवासी-अगड़ा बताया, कहीं आतंकी न बता दें; अखिलेश के PDA की व्याख्या पर राजभर का तंज

योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने अखिलेश यादव के पीडीए (PDA) को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने हाल ही में पीडीए की नई व्याख्या करते हुए ‘A’ का अर्थ आदिवासी बताया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इससे पहले सपा की ओर से ‘A’ का मतलब अल्पसंख्यक और अगड़ा भी बताया जा चुका है। राजभर ने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं भविष्य में अखिलेश यादव किसी सम्मेलन में यह न कह दें कि ‘A’ का अर्थ आतंकवादी भी होता है।

अखिलेश की पीडीए व्याख्या पर राजभर का तंज

राजभर ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के कार्यकाल में वाराणसी सीरियल ब्लास्ट, लखनऊ और फैजाबाद कोर्ट ब्लास्ट के आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया गया था। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सपा पीडीए की परिभाषा को अपने राजनीतिक हितों के अनुसार बदलती रहती है। सुभासपा अध्यक्ष ने कहा कि सपा के पीडीए की वास्तविकता जनता के सामने आ चुकी है और पार्टी अलग-अलग वर्गों को साधने के लिए समय-समय पर इसकी नई व्याख्या करती रहती है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब ऐसी राजनीति को समझ चुकी है और विकास तथा सुशासन के मुद्दों पर निर्णय ले रही है।

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फिल्मी किरदार ‘राजा बाबू’ से अखिलेश की तुलना

अपने बयान के दौरान राजभर ने अखिलेश यादव की तुलना फिल्मी किरदार से भी की। उन्होंने कहा कि उन्हें राजा बाबू फिल्म याद आ रही है, जिसमें अभिनेता गोविंदा का किरदार कभी वकील, कभी डॉक्टर, कभी पुलिस अधिकारी और कभी नेता बन जाता है। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में अखिलेश यादव भी उसी तरह अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाते नजर आते हैं, इसलिए उन्हें राजनीति का “राजा बाबू” कहा जा सकता है। राजभर के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में पीडीए को लेकर सियासी बहस और तेज होने की संभावना है। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ओपी राजभर जमकर निशाना साध रहे हैं। फिर चाहे समाजवादी पार्टी में टूट का दावा हो या फिर राम मंदिर चढ़ावे का मुद्दा।

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