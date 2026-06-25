A से आदिवासी-अगड़ा बताया, कहीं आतंकी न बता दें; अखिलेश के PDA की व्याख्या पर राजभर का तंज

योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले पर तंज कसते हुए कहा कि सपा इसकी परिभाषा बार-बार बदलती है। उन्होंने सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और अखिलेश की तुलना फिल्म राजा बाबू के किरदार से की।

योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने अखिलेश यादव के पीडीए (PDA) को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने हाल ही में पीडीए की नई व्याख्या करते हुए ‘A’ का अर्थ आदिवासी बताया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इससे पहले सपा की ओर से ‘A’ का मतलब अल्पसंख्यक और अगड़ा भी बताया जा चुका है। राजभर ने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं भविष्य में अखिलेश यादव किसी सम्मेलन में यह न कह दें कि ‘A’ का अर्थ आतंकवादी भी होता है।

अखिलेश की पीडीए व्याख्या पर राजभर का तंज राजभर ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के कार्यकाल में वाराणसी सीरियल ब्लास्ट, लखनऊ और फैजाबाद कोर्ट ब्लास्ट के आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया गया था। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सपा पीडीए की परिभाषा को अपने राजनीतिक हितों के अनुसार बदलती रहती है। सुभासपा अध्यक्ष ने कहा कि सपा के पीडीए की वास्तविकता जनता के सामने आ चुकी है और पार्टी अलग-अलग वर्गों को साधने के लिए समय-समय पर इसकी नई व्याख्या करती रहती है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब ऐसी राजनीति को समझ चुकी है और विकास तथा सुशासन के मुद्दों पर निर्णय ले रही है।