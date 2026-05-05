ट्वीट, एसी और पीसी के नेता हैं अखिलेश; राजभर बोले- 2027 भी हारेंगे, फिर लंदन जाएंगे सपा अध्यक्ष

सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें ट्वीट और एसी रूम का नेता बताया है। राजभर ने दावा किया कि अखिलेश जिसे समर्थन देते हैं वह चुनाव हार जाता है। कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव की राजनीति समाप्त हो जाएगी और वे लंदन चले जाएंगे।

उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। राजभर ने सोशल मीडिया पर प्लेटफार्म एक्स के जरिए अखिलेश यादव की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा कि वह ट्वीट, एसी, पीसी वाले नेता हैं। दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव भारतीय राजनीति से सन्यास लेकर लंदन चले जाएंगे। ओपी राजभर पिछले कुछ दिनों से लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। एक मई से तो लगातार एक्स के जरिए अखिलेश पर हमले कर रहे हैं। रोजाना अखिलेश यादव को संबोधित एक पोस्ट जरूर कर रहे हैं।

"अखिलेश का समर्थन मतलब हार की गारंटी" ओम प्रकाश राजभर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अखिलेश यादव जिसे भी समर्थन देते हैं, उसकी हार निश्चित हो जाती है। उन्होंने हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों का हवाला देते हुए कहा, "जिस दिन अखिलेश यादव ने ममता दीदी की जीत की मुनादी शुरू की थी, उसी दिन तय हो गया था कि वे हारने जा रही हैं।" राजभर ने आगे गिनाया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और बिहार में तेजस्वी यादव को अखिलेश का साथ मिला और वे सभी चुनाव हार गए। यहां तक कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने की उनकी कोशिश भी विफल रही।

"एसी से बाहर नहीं निकलते सपा अध्यक्ष" अखिलेश यादव की व्यक्तिगत कार्यशैली पर हमला बोलते हुए राजभर ने उन्हें 'ट्वीट, एसी (Air Conditioner) और पीसी (Press Conference)' का नेता बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा अध्यक्ष दोपहर तक सोते हैं और केवल सोशल मीडिया के जरिए राजनीति करते हैं। राजभर के मुताबिक, "अखिलेश के पास सजातीय वोटों के अलावा कोई दूसरी ताकत या गुण नहीं है। वे जनता के बीच जाने के बजाय वातानुकूलित कमरों में बैठकर रणनीति बनाना पसंद करते हैं।"

मुलायम और शिवपाल की विरासत पर सवाल राजभर ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल को भी उनके पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव की मेहनत का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि 2012 का चुनाव अखिलेश ने नहीं, बल्कि नेताजी और शिवपाल जी ने जीता था। राजभर ने भविष्यवाणी की कि अखिलेश खुद 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनाव हार चुके हैं और यही सिलसिला 2027 में भी जारी रहेगा।