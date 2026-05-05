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ट्वीट, एसी और पीसी के नेता हैं अखिलेश; राजभर बोले- 2027 भी हारेंगे, फिर लंदन जाएंगे सपा अध्यक्ष

May 05, 2026 12:46 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें ट्वीट और एसी रूम का नेता बताया है। राजभर ने दावा किया कि अखिलेश जिसे समर्थन देते हैं वह चुनाव हार जाता है। कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव की राजनीति समाप्त हो जाएगी और वे लंदन चले जाएंगे।

ट्वीट, एसी और पीसी के नेता हैं अखिलेश; राजभर बोले- 2027 भी हारेंगे, फिर लंदन जाएंगे सपा अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। राजभर ने सोशल मीडिया पर प्लेटफार्म एक्स के जरिए अखिलेश यादव की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा कि वह ट्वीट, एसी, पीसी वाले नेता हैं। दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव भारतीय राजनीति से सन्यास लेकर लंदन चले जाएंगे। ओपी राजभर पिछले कुछ दिनों से लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। एक मई से तो लगातार एक्स के जरिए अखिलेश पर हमले कर रहे हैं। रोजाना अखिलेश यादव को संबोधित एक पोस्ट जरूर कर रहे हैं।

"अखिलेश का समर्थन मतलब हार की गारंटी"

ओम प्रकाश राजभर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अखिलेश यादव जिसे भी समर्थन देते हैं, उसकी हार निश्चित हो जाती है। उन्होंने हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों का हवाला देते हुए कहा, "जिस दिन अखिलेश यादव ने ममता दीदी की जीत की मुनादी शुरू की थी, उसी दिन तय हो गया था कि वे हारने जा रही हैं।" राजभर ने आगे गिनाया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और बिहार में तेजस्वी यादव को अखिलेश का साथ मिला और वे सभी चुनाव हार गए। यहां तक कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने की उनकी कोशिश भी विफल रही।

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"एसी से बाहर नहीं निकलते सपा अध्यक्ष"

अखिलेश यादव की व्यक्तिगत कार्यशैली पर हमला बोलते हुए राजभर ने उन्हें 'ट्वीट, एसी (Air Conditioner) और पीसी (Press Conference)' का नेता बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा अध्यक्ष दोपहर तक सोते हैं और केवल सोशल मीडिया के जरिए राजनीति करते हैं। राजभर के मुताबिक, "अखिलेश के पास सजातीय वोटों के अलावा कोई दूसरी ताकत या गुण नहीं है। वे जनता के बीच जाने के बजाय वातानुकूलित कमरों में बैठकर रणनीति बनाना पसंद करते हैं।"

मुलायम और शिवपाल की विरासत पर सवाल

राजभर ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल को भी उनके पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव की मेहनत का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि 2012 का चुनाव अखिलेश ने नहीं, बल्कि नेताजी और शिवपाल जी ने जीता था। राजभर ने भविष्यवाणी की कि अखिलेश खुद 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनाव हार चुके हैं और यही सिलसिला 2027 में भी जारी रहेगा।

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2027 के बाद राजनीति का अंत?

राजभर ने दावा किया कि 2027 के चुनाव परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए अंतिम कील साबित होंगे। राजभर ने कहा, “गांठ बांध लीजिए, 2027 के बाद अखिलेश जी की राजनीति खत्म हो जाएगी और वह हमेशा के लिए लंदन चले जाएंगे।”

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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