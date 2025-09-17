VIDEO: कैसे हाथ लगाया, ज्ञापन देने आए OP राजभर के कार्यकर्ता को महिला कांस्टेबल ने पीटा

यूपी के गाजीपुर में सुभासपा नेताओं के साथ एसपी को ज्ञापन देने पहुंचे एक कार्यकर्ता की वहां तैनात महिला कांस्टेबल ने पिटाई कर दी। सुभासपा कार्यकर्ता को सभी के सामने ही महिला कांस्टेबल ने कई थप्पड़ मारे। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

यूपी के गाजीपुर में बुधवार को पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन देने पहुंचे ओपी राजभर के सिपाही यानी सुभासपा कार्यकर्ता को वहां तैनात एक महिला कांस्टेबल ने पीट दिया। एक तरफ सुभासपा जिलाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे थे तो दूसरी तरफ महिला कांस्टेबल का गुस्सा सुभासपा कार्यकर्ता पर उतरने लगा। महिला कांस्टेबल ने सभी के सामने कई थप्पड़ सुभासपा कार्यकर्ता को जड़ दिए। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला कांस्टेबल सुभासपा कार्यकर्ता को डांटते हुए यह कह रही है कि कैसे हाथ लगाया। अचानक हुई घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई। पुलिस और सुभासपा के नेताओं ने किसी तरह बीच-बचाव कर मामले को शांत किया।

दरअसल सुभासपा ने बुधवार को एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ प्रदेशभर में प्रदर्शन का आयोजन किया था। सुभासपा ने महाराजा सुहेलदेव पर शौकत अली के दिए गए विवादित बयान को लेकर उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। शौकत अली का पुतला भी फूंका। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राजभर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने पहुंचे थे।