Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चुनाव आते ही अखिलेश को आजम खान की याद आई, ओम प्रकाश राजभर का सपा चीफ पर तंज

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

ओपी राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। 22 अक्टूबर को सपा प्रमुख और आजम खान की मुलाकात पर कहा है कि चुनाव नजदीक आने पर उन्हें याद आरही है। आजम का जेल जाना एक पॉलिटिकल चाल है। मुसलमानों को गुमराह करने की एक सोची-समझी कोशिश है।

op rajbhar
ओम प्रकाश राजभर

यूपी कैबिनेट में मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर सपा चीफ अखिलेश यादव पर तंज कसा है। 22 अक्टूबर को अखिलेश और आजम खान की मुलाकात पर ओपी राजभर ने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर उन्हें याद आरही है। आजम का जेल जाना एक पॉलिटिकल चाल है। मुसलमानों को गुमराह करने की एक सोची-समझी कोशिश है।

ओम प्रकाश राजभर ने कहा,'लंबे समय के बाद चुनाव आने पर अखिलेश यादव को अचानक आजम खान की याद आ गई है। यह कदम साफ तौर पर मुसलमानों को, जो अभी उनसे दूर जा रहे हैं, उनके पाले से जाने से रोकने के लिए है। अगर चुनाव नहीं होते, तो अखिलेश कभी आजम खान से मिलने की ज़हमत नहीं उठाते। उनका जेल जाना सिर्फ एक चुनावी जुमला है, मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करने की एक सोची-समझी कोशिश है। इसमें कोई असली दम नहीं है। जहां तक ​​आजम खान के जेल जाने की बात है, तो उसका पूरा क्रेडिट समाजवादी पार्टी के नेताओं और अखिलेश यादव को जाता है।'

ये भी पढ़ें:पंचायत चुनाव मामले पर SC जाएंगे या नहीं? इस पर निर्णय दशहरा बाद; राजभर ने बताया

गुरुवार को आजम-अब्दुल्ला से मिलने जाएंगे अखिलेश

रिश्तों की डोर मजबूत करने और आगामी चुनावों से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की सियासत को नया संदेश देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार यानी 22 अक्तूबर को रामपुर पहुंच रहे हैं। सपा प्रमुख का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। रामपुर में वह न केवल जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात कर संवाद करेंगे,बल्कि उनके आवास पर पहुंचकर परिजनों से भी मिलेंगे। ऐसे में इस दौरे को महज मुलाकात तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके राजनीतिक संदेश और रामपुर में सपा की आगे की रणनीति के लिहाज से भी देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें:कन्नौज ने हैसियत बता दी; सपा की सभा में खाली कुर्सियों पर राजभर का अखिलेश पर तंज

बरेली में 10 मिनट रुकेंगे अखिलेश

वहीं, रामपुर जाने से पहले अखिलेश बरेली आएंगे। यहां वह निजी विमान से आएंगे और हेलीकॉप्टर से रामपरु के लिए रवाना होंगे। आगमन और वापसी के दौरान बरेली एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव दस मिनट रुकेंगे। इस दस मिनट में उनसे मिलने के लिए सपाइयों में होड़ मच गई है। लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए सभी नेता भागदौड़ करने लगे हैं।

ये भी पढ़ें:दूसरों की बारात में सहबाला कब तक बनेंगे अखिलेश, सपा का होगा सूपड़ा साफ: राजभर

आजम के करीबी ठेकेदार से फिर पूछताछ करेगी ईडी

उधर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट में गड़बड़ी के मामले में सपा नेता आजम खां के करीबी ठेकेदार एएंडएस एसोसिएट्स के संचालक अनवर हुसैन व सलीम से फिर पूछताछ करेगी। सूत्रों के अनुसार सलीम को 21 अक्तूबर को चौथी बार तलब किया गया है। ईडी ने अनवर को 23 अक्तूबर को पूछताछ के लिए फिर बुलाया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Rampur Rampur News Rampur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsUP Newsचुनाव आते ही अखिलेश को आजम की याद आई, ओम प्रकाश राजभर का सपा चीफ पर तंज