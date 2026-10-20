चुनाव आते ही अखिलेश को आजम खान की याद आई, ओम प्रकाश राजभर का सपा चीफ पर तंज

ओपी राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। 22 अक्टूबर को सपा प्रमुख और आजम खान की मुलाकात पर कहा है कि चुनाव नजदीक आने पर उन्हें याद आरही है। आजम का जेल जाना एक पॉलिटिकल चाल है। मुसलमानों को गुमराह करने की एक सोची-समझी कोशिश है।

यूपी कैबिनेट में मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर सपा चीफ अखिलेश यादव पर तंज कसा है। 22 अक्टूबर को अखिलेश और आजम खान की मुलाकात पर ओपी राजभर ने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर उन्हें याद आरही है। आजम का जेल जाना एक पॉलिटिकल चाल है। मुसलमानों को गुमराह करने की एक सोची-समझी कोशिश है।

ओम प्रकाश राजभर ने कहा,'लंबे समय के बाद चुनाव आने पर अखिलेश यादव को अचानक आजम खान की याद आ गई है। यह कदम साफ तौर पर मुसलमानों को, जो अभी उनसे दूर जा रहे हैं, उनके पाले से जाने से रोकने के लिए है। अगर चुनाव नहीं होते, तो अखिलेश कभी आजम खान से मिलने की ज़हमत नहीं उठाते। उनका जेल जाना सिर्फ एक चुनावी जुमला है, मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करने की एक सोची-समझी कोशिश है। इसमें कोई असली दम नहीं है। जहां तक ​​आजम खान के जेल जाने की बात है, तो उसका पूरा क्रेडिट समाजवादी पार्टी के नेताओं और अखिलेश यादव को जाता है।'

गुरुवार को आजम-अब्दुल्ला से मिलने जाएंगे अखिलेश रिश्तों की डोर मजबूत करने और आगामी चुनावों से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की सियासत को नया संदेश देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार यानी 22 अक्तूबर को रामपुर पहुंच रहे हैं। सपा प्रमुख का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। रामपुर में वह न केवल जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात कर संवाद करेंगे,बल्कि उनके आवास पर पहुंचकर परिजनों से भी मिलेंगे। ऐसे में इस दौरे को महज मुलाकात तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके राजनीतिक संदेश और रामपुर में सपा की आगे की रणनीति के लिहाज से भी देखा जा रहा है।

बरेली में 10 मिनट रुकेंगे अखिलेश वहीं, रामपुर जाने से पहले अखिलेश बरेली आएंगे। यहां वह निजी विमान से आएंगे और हेलीकॉप्टर से रामपरु के लिए रवाना होंगे। आगमन और वापसी के दौरान बरेली एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव दस मिनट रुकेंगे। इस दस मिनट में उनसे मिलने के लिए सपाइयों में होड़ मच गई है। लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए सभी नेता भागदौड़ करने लगे हैं।