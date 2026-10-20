चुनाव आते ही अखिलेश को आजम खान की याद आई, ओम प्रकाश राजभर का सपा चीफ पर तंज
ओपी राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। 22 अक्टूबर को सपा प्रमुख और आजम खान की मुलाकात पर कहा है कि चुनाव नजदीक आने पर उन्हें याद आरही है। आजम का जेल जाना एक पॉलिटिकल चाल है। मुसलमानों को गुमराह करने की एक सोची-समझी कोशिश है।
यूपी कैबिनेट में मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर सपा चीफ अखिलेश यादव पर तंज कसा है। 22 अक्टूबर को अखिलेश और आजम खान की मुलाकात पर ओपी राजभर ने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर उन्हें याद आरही है। आजम का जेल जाना एक पॉलिटिकल चाल है। मुसलमानों को गुमराह करने की एक सोची-समझी कोशिश है।
ओम प्रकाश राजभर ने कहा,'लंबे समय के बाद चुनाव आने पर अखिलेश यादव को अचानक आजम खान की याद आ गई है। यह कदम साफ तौर पर मुसलमानों को, जो अभी उनसे दूर जा रहे हैं, उनके पाले से जाने से रोकने के लिए है। अगर चुनाव नहीं होते, तो अखिलेश कभी आजम खान से मिलने की ज़हमत नहीं उठाते। उनका जेल जाना सिर्फ एक चुनावी जुमला है, मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करने की एक सोची-समझी कोशिश है। इसमें कोई असली दम नहीं है। जहां तक आजम खान के जेल जाने की बात है, तो उसका पूरा क्रेडिट समाजवादी पार्टी के नेताओं और अखिलेश यादव को जाता है।'
गुरुवार को आजम-अब्दुल्ला से मिलने जाएंगे अखिलेश
रिश्तों की डोर मजबूत करने और आगामी चुनावों से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की सियासत को नया संदेश देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार यानी 22 अक्तूबर को रामपुर पहुंच रहे हैं। सपा प्रमुख का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। रामपुर में वह न केवल जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात कर संवाद करेंगे,बल्कि उनके आवास पर पहुंचकर परिजनों से भी मिलेंगे। ऐसे में इस दौरे को महज मुलाकात तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके राजनीतिक संदेश और रामपुर में सपा की आगे की रणनीति के लिहाज से भी देखा जा रहा है।
बरेली में 10 मिनट रुकेंगे अखिलेश
वहीं, रामपुर जाने से पहले अखिलेश बरेली आएंगे। यहां वह निजी विमान से आएंगे और हेलीकॉप्टर से रामपरु के लिए रवाना होंगे। आगमन और वापसी के दौरान बरेली एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव दस मिनट रुकेंगे। इस दस मिनट में उनसे मिलने के लिए सपाइयों में होड़ मच गई है। लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए सभी नेता भागदौड़ करने लगे हैं।
आजम के करीबी ठेकेदार से फिर पूछताछ करेगी ईडी
उधर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट में गड़बड़ी के मामले में सपा नेता आजम खां के करीबी ठेकेदार एएंडएस एसोसिएट्स के संचालक अनवर हुसैन व सलीम से फिर पूछताछ करेगी। सूत्रों के अनुसार सलीम को 21 अक्तूबर को चौथी बार तलब किया गया है। ईडी ने अनवर को 23 अक्तूबर को पूछताछ के लिए फिर बुलाया है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें