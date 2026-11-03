काशी गए लेकिन बाबा विश्वनाथ के पास जाने की हिम्मत नहीं? अखिलेश पर राजभर का आज का तंज

ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सपा चीफ के वाराणसी दौरे को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि काशी आने के बावजूद उन्हें बाबा विश्वनाथ के दरबार जाने की हिम्मत नहीं हो रही है।

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सपा चीफ के वाराणसी दौरे को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि काशी आने के बावजूद उन्हें बाबा विश्वनाथ के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही है।

राजभर ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर जारी अपनी प्रतिक्रिया में अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले वह अयोध्या गए थे, लेकिन श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पास से भी मुंह घुमाकर निकल गए। इसी तरह मथुरा जाने पर भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर की तरफ देखने से उनकी कंपकंपी छूटने लगती है। सावन में काशी का यदुवंशी समाज सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करता है। पिछले साल अखिलेश यादव को भी इसके लिए निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वह किसी न किसी बहाने से कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए।

बाबा विश्वनाथ जाने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही ओपी राजभर ने तंज कसते हुए एक्स के अपने पोस्ट में लिखा, 'आज आप हमारे जिला बनारस पधार रहे हैं, मगर अफसोस कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में शीश नवाने की भी आपकी हिम्मत नहीं हो रही। ऐसे ही कुछ दिन पहले अयोध्या गए थे, वहां भी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पास से मुंह घुमाकर निकल गये। मथुरा जाते हैं, लेकिन श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर की तरफ देखने से भी आपकी कंपकंपी छूटने लगती है। सावन में तो काशी का यदुवंशी समाज सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करता है। पिछले साल आपको निमंत्रित भी किया गया था, लेकिन फिर भी आप न जाने कौन सा बहाना मार के बैठ गये थे। सही कहा गया है कि जब भगवान की आज्ञा होती है तभी इंसान को उनके पावन स्वरूप के दर्शन मिलते हैं।

मजार-मस्जिद में लगता है मन ओपी राजभर ने आगे लिखा, 'आपको आत्ममंथन जरूर करना चाहिए कि क्यों न तो प्रभु श्रीराम, न भगवान श्रीकृष्ण और ना ही समूचे विश्व के नाथ कहे जाने वाले हमारे बाबा विश्वेश्वर ही आपको अपने दरबार में फटकने देना चाहते हैं। न जाने क्यों, आपका मन केवल मस्जिद, मजार, ईदगाह, दरगाह और कब्रिस्तान में ही लगता है। अरे मित्र अखिलेश! इतनी भी तुष्टिकरण वाली राजनीति मत कीजिए कि हिन्दू समाज आपको धिक्कारने लगे।'

बड़के भईया का झंडा उठाना बंद करिए, डरकर कब तक करेंगे राजनीति इससे पहले राजभर ने अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अब अखिलेश को डरकर राजनीति करने के बजाय अपना राजनीतिक स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर भी तंज कसा।