यह प्रश्न..., दरोगा भर्ती परीक्षा के ‘पंडित’ वाले सवाल के लिए ओपी राजभर ने इन्हें ठहराया जिम्मेदार
ओपी राजभर ने सोमवार को गोरखपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी 62 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसमें ज्यादातर सीटे पूर्वी व मध्य यूपी के जिले की हैं। उन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर (दरोगा) भर्ती परीक्षा में ‘पंडित’ वाले सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है।
UP News: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि पुलिस सब इंस्पेक्टर (दरोगा) भर्ती परीक्षा में ‘पंडित’ वाले सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर बेवजह विवाद किया जा रहा है। हालांकि सवाल लिखने का तरीका गलत था। अब उसकी व्याख्या गलत हो रही है। उन्होंने इस सवाल को तैयार करने के लिए कुछ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि यह सवाल ऐसे अधिकारियों ने तैयार किया जो आज भी विपक्षी दलों की मानसिकता से प्रभावित है।
कैबिनेट मंत्री सोमवार को गोरखपुर में रहे। वह महाराजगंज में होने वाली सभा को संबोधित करने जा रहे थे । इस दौरान उन्होंने गोरखपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी 62 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसमें ज्यादातर सीटे पूर्वी व मध्य यूपी के जिले की हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर सहयोगी पार्टियों के साथ फ्रेंडली फाइट भी होगी। कहीं-कहीं नाम मात्र के लिए पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी लड़ाया जा सकता है। पार्टी एनडीए गठबंधन नहीं छोड़ेगी।
कांशीराम के पद चिन्ह पर चल रहे चंद्रशेखर रावण, सपा ने दिया है उन्हें धोखा
उन्होंने कहा कि 1976 सेवा कांशीराम के साथ जुड़े रहे। काशीराम ने 1981 में डीएस फोर की स्थापना की। यह संगठन दलित और शोषितों के उत्थान के लिए काम करता था। आज राजनीतिक पार्टियों से कांशीराम के नाम को बेच रही हैं। बसपा भटक गई है। सपा तो ने तो काशीराम को धोखा ही दिया । कांग्रेस कभी डॉ भीमराव अंबेडकर की नहीं हुई, वह कांशीराम की क्या होगी। वर्तमान में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण ही कांशीराम के पदचिन्ह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं।
कृषि प्रधान नहीं जाति प्रधान हो गया है देश
उन्होंने कहा कि यह देश अब कृषि प्रधान नहीं जाति प्रधान हो गया है। राजनीतिक दल भी उसी के मुताबिक बंट गए हैं। यह सच्चाई है। इसे नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमान को धोखा दिया। चार बार पार्टी सत्ता में रही, लेकिन कभी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आज आजम खान जेल में है। उसकी साजिश भी सपा ने हीं रची। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल भाजपा से गलबहियां करते हैं। देश में सपा भाजपा की बी टीम की तरह काम करती है। उसके नेता सुबह भाजपा के खिलाफ बयान देते हैं। शाम को भाजपाइयों को गुलदस्ता देते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सपा के एजेंट के तौर पर काम करते हैं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें