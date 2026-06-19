राजभर फिर बोले, सपा में बगावत की अगुवाई बलिया से होगी; मुरादाबाद सांसद पर भी सवाल उठाया

ओम प्रकाश राजभर ने अब सपा में टूट का दावा करते हुए मुरादाबाद सांसद पर सवाल उठाए और ये भी दावा किया कि शिवपाल यादव नई पार्टी बनाएंगे। उनका दावा है कि सपा की टूट से बनी नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव होंगे।

सुभासपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस बार मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने एक बार फिर सपा में टूट का दावा करते हुए कहा कि पीडीए समारोह में मुरादाबाद की सांसद नहीं पहुंची। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि सपा में फूट होगी और 'असली चाचा' राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे।

सुभासपा अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर सपा में टूट का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बगावत का नेतृत्व बलिया से ही होगा। राजभर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी गई पोस्ट में सपा में टूट को लेकर कई दावे किए हैं। उन्होंने सपा के हालिया पीडीए कार्यक्रम, पार्टी नेतृत्व और संगठन की स्थिति को लेकर कई सवाल उठाए हैं। राजभर ने दावा किया कि पीडीए समारोह में मुरादाबाद की सांसद की गैरमौजूदगी पार्टी के भीतर बढ़ती असहमति का संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नेताओं के कुछ विवादित बयानों के कारण विभिन्न वर्गों में पार्टी से दूरी बढ़ रही है।

पोस्ट में उन्होंने सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव पर भी निशाना साधते हुए उन पर पिछड़े वर्गों के नेताओं के प्रति भेदभावपूर्ण सोच रखने का आरोप लगाया। राजभर ने यह भी कहा कि पार्टी के भीतर बगावत की स्थिति बन रही है और भविष्य में संगठनात्मक संकट गहरा सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि सपा में नेतृत्व परिवर्तन की मांग उभर सकती है तथा कुछ वरिष्ठ नेताओं की भूमिका बढ़ सकती है। उन्होंने इशारों में इस टूट में सपा सांसद सनातन पांडेय की भूमिका जताई है।