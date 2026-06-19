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राजभर फिर बोले, सपा में बगावत की अगुवाई बलिया से होगी; मुरादाबाद सांसद पर भी सवाल उठाया

Srishti Kunj विशेष संवाददाता, लखनऊ
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ओम प्रकाश राजभर ने अब सपा में टूट का दावा करते हुए मुरादाबाद सांसद पर सवाल उठाए और ये भी दावा किया कि शिवपाल यादव नई पार्टी बनाएंगे। उनका दावा है कि सपा की टूट से बनी नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव होंगे।

राजभर फिर बोले, सपा में बगावत की अगुवाई बलिया से होगी; मुरादाबाद सांसद पर भी सवाल उठाया

सुभासपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस बार मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने एक बार फिर सपा में टूट का दावा करते हुए कहा कि पीडीए समारोह में मुरादाबाद की सांसद नहीं पहुंची। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि सपा में फूट होगी और 'असली चाचा' राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे।

सुभासपा अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर सपा में टूट का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बगावत का नेतृत्व बलिया से ही होगा। राजभर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी गई पोस्ट में सपा में टूट को लेकर कई दावे किए हैं। उन्होंने सपा के हालिया पीडीए कार्यक्रम, पार्टी नेतृत्व और संगठन की स्थिति को लेकर कई सवाल उठाए हैं। राजभर ने दावा किया कि पीडीए समारोह में मुरादाबाद की सांसद की गैरमौजूदगी पार्टी के भीतर बढ़ती असहमति का संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नेताओं के कुछ विवादित बयानों के कारण विभिन्न वर्गों में पार्टी से दूरी बढ़ रही है।

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पोस्ट में उन्होंने सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव पर भी निशाना साधते हुए उन पर पिछड़े वर्गों के नेताओं के प्रति भेदभावपूर्ण सोच रखने का आरोप लगाया। राजभर ने यह भी कहा कि पार्टी के भीतर बगावत की स्थिति बन रही है और भविष्य में संगठनात्मक संकट गहरा सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि सपा में नेतृत्व परिवर्तन की मांग उभर सकती है तथा कुछ वरिष्ठ नेताओं की भूमिका बढ़ सकती है। उन्होंने इशारों में इस टूट में सपा सांसद सनातन पांडेय की भूमिका जताई है।

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सोशल मीडिया पर ओपी राजभर ने लिखा कि पीडीए समारोह में मुरादाबाद वाली सांसद नहीं पहुंची न? "पीट देगा अहीर" , "पीट देगा अल्पसंख्यक" (सपाई) से अब हर कोई दूर है। सांसद ने मना कर दिया न? बाद में कह रही होंगी कि बताया नहीं गया, सूचना नहीं मिली, छुपाया गया। क्या सच में यही हुआ है? जो कह रहा हूं मान लो। बगावत और बागियों को नेतृत्व तो "बागी बलिया" कि भूमि ही करेगी क्योंकि ब्राह्मण सब भूल सकता है! पर अपमान नहीं। बाकी घमंडी रामगोपाल यादव ने मेरे और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उसे पूरे बहुजन समाज ने देखा और सुना है। रामगोपाल यादव हमेशा से राजभर और मौर्य को यादवों से नीचा समझता है। इसके घर में हमारे लिए अलग बर्तन रखा रहता है। पार्टी तो टूटेगी, क्योंकि एक इंटरव्यू में "सनातन ने कहा है कि सनातन, सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा।" सनातनी होने का दावा कौन लोग करते हैं? बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के 'शिव' चाचा हकीकत बनाएंगे।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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