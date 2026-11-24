सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने अपने दोनों बेटों अरविंद और अरुण के साथ मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ओमप्रकाश राजभर ने फेसबुक पर एक पोस्ट में तस्वीर साझा करते हुए लिखा-‘आज लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से शिष्टाचार भेंट की।’

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को अपने दोनों बेटों संग सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब राजभर की सुभासपा और एनडीए में शामिल एक अन्य सहयोगी दल निषाद पार्टी आजमगढ़ की अतरौलिया सीट को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक डॉ.संग्राम यादव का कब्जा है। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले ही इस सीट पर अपनी-अपनी दावेदारी को लेकर सुभासपा अध्यक्ष और निषाद पार्टी मुखिया के बीच तीखी जुबानी जंग चल रही है।

मंगलवार को ओमप्रकाश राजभर ने अपने दोनों बेटों अरविंद राजभर और अरुण राजभर के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ओमप्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में तस्वीर साझा करते हुए लिखा-‘आज लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. @arvindrajbhar07 जी एवं राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता/राष्ट्रीय महासचिव श्री @ArunrajbharSbsp जी भी उपस्थित रहे।’

अतरौलिया पर क्या हो रहा है विवाद? 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। उस चुनाव में अतरौलिया सीट एनडीए के घटक दल रहे निषाद पार्टी को समझौते में मिल थी। पिछले कुछ समय से सुभासपा इस सीट पर काफी ऐक्टिव है। ओमप्रकाश राजभर के बेटे और सुभासपा के महासचिव अरुण राजभर यहां से खुद दावेदारी कर रहे हैं। इस बीच निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने भी पिछले दिनों अतरौलिया सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी। उन्होंने कहा कि अतरौलिया सीट पर पहले से उनका स्वाभाविक हक है। निषाद पार्टी ने पिछले चुनाव में इस सीट पर 74255 वोट हासिल किए थे जो आजमगढ़ की सभी 10 सीटों में सबसे ज्यादा थे। उन्होंने इस सीट से संभावित प्रत्याशी के रूप में इंजीनियर प्रशांत सिंह को आगे बढ़ाते हुए कार्यकर्ताओं से तैयारी में जुटने का आह्वान भी कर दिया। उन्होंने राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि बिना उनके भी निषाद पार्टी ने 2022 में 11 सीटें जीती थीं।