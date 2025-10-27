मदरसा के नाम पर छाप रहे नोट, जांच होते ही मुस्लिम उत्पीड़न, क्यों बरसे ओपी राजभर

संक्षेप: यूपी की योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम मामलों के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर मदरसा संचालकों पर खूब बरसे हैं। यहां तक कहा कि मदरसा के नाम पर नोट छापना बंद करें और बच्चों को केवल तालीम देने पर ध्यान दें।

यूपी में मदरसों में हो रही अनियमितता पर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग मंत्री ओम प्रकाश राजभर जमकर बरसे हैं। राजभर ने कहा कि मदरसे खोलकर लोग नोट छापने का काम करने लगते हैं। मदरसा तालीम का माध्यम है केवल उसी पर ध्यान देना चाहिए। विदेशी फंडिंग लेते हैं और जांच में सच्चाई सामने आ जाती है तो विपक्ष मुस्लिमों पर उत्पीड़न की बात कहता है। अलीगढ़ पहुंचे ओपी राजभर ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के साथ ही मीडिया से बातचीत की।

राजभर ने मुरादाबाद के मदरसे में छात्रा से वर्जिनिटी प्रमाण पत्र मांगे जाने व टीसी काटकर दिए जाने के मामले में कहा कि उक्त प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई की है। कृत्य करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मदरसे खोलकर नोट छापने का काम बंद कर लोग तालीम पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभागीय समीक्षा की गई, जिसमें योजनाओं पर काम चल रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से पांच करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट की डिमांड की गई है। न्यूनतम 5 करोड़ की परियोजनाओं अस्पताल, कॉलेज, सद्भावना मंडप, छात्रावास एवं स्टेडियम के प्रस्ताव चारों जिलों से एकत्र कर शीघ्र शासन को उपलब्ध कराए जाएंगे।

पंचायत सहायकों की नियुक्ति के जनपद में निर्देश कैबिनेट मंत्री ने पंचायती राज विभाग को निर्देशित किया कि जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों के पद रिक्त हैं, वहां शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए। ग्रामों में सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि जहां सफाई कर्मी तैनात हैं, वहां स्वच्छता कार्य नियमित रूप से कराया जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें आजादी तो दिलाई, पर स्वच्छता की आजादी का सपना सरकार पूरा कर रही है।