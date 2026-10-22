अखिलेश ने आजम को जेल भिजवाया, अब मिलने जा रहे; ओपी राजभर ने सपा अध्यक्ष को घेरा

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात पर ओम प्रकाश राजभर ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजम को जेल अखिलेश ने भिजवाया था और अब मुलाकात चुनावी जुमला है। राजभर ने आरोप लगाया कि सपा मुस्लिम वोट साधना चाहती है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात को लेकर यूपी की राजनीति गरमा गई है। योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस मुलाकात पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम खान को जेल अखिलेश यादव ने भिजवाया था। अब उनसे मिलने जाना केवल चुनावी जुमला पैदा करने की कोशिश है। राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव आजम खान के सहारे मुस्लिम वोट हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम समाज के लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव मुस्लिम मुख्यमंत्री घोषित करें, तभी उन्हें वोट मिलेंगे।

अखिलेश यादव आज दोपहर रामपुर पहुंचकर जिला जेल में आजम खान से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उनके आजम खान के आवास पर जाकर परिजनों से मिलने का भी कार्यक्रम है। करीब एक साल 14 दिन बाद दोनों नेताओं की मुलाकात होने जा रही है। इससे पहले अखिलेश यादव आठ अक्टूबर 2025 को रामपुर आए थे और आजम खान से मिले थे। ऐसे में इस मुलाकात को आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुलाकात के एजेंडे पर सपा नेताओं ने साधी चुप्पी सपा नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले पिछले साल आजम खान से उनके घर पर मुलाकात हुई थी। इस बार की मुलाकात का क्या एजेंडा है, यह अखिलेश यादव ही बता सकते हैं। वहीं, रामपुर के सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने कहा कि अखिलेश यादव के आगमन को लेकर सभी तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। वह जिला जेल में आजम खान से मुलाकात करने के बाद उनके आवास पर जाकर परिजनों से भी मिलेंगे।