17 में हारे, 22 में पिटे, अब 27 में सफाचट करेंगे; ओपी राजभर का अखिलेश पर तंज

योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सपा सत्ता में आने पर बहुजन समाज को निशाना बनाएगी और कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता सपा को पूरी तरह नकार देगी और उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा।

यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी एक लंबे बयान में राजभर ने सपा पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने और बहुजन समाज के लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उनके बयान के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जानकारी है कि सपा समर्थकों का एक वर्ग "लाठी को तेल पिला रहा है" और दूसरा "चाकू-तलवार में धार लगा रहा है।" उन्होंने आरोप लगाया कि सपा पिछले करीब 10 वर्षों से सत्ता में वापसी का इंतजार कर रही है और सरकार बनने पर उसके समर्थक प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे।

राजभर ने दावा किया कि सपा के शासन में बहुजन समाज की विभिन्न जातियां सबसे अधिक निशाने पर होंगी। उन्होंने पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, निषाद, मांझी, दर्जी, तेली, लोनिया, फकीर और बंजारा समाज का उल्लेख करते हुए कहा कि इन समुदायों के लोगों को डराने, उनकी जमीनों पर कब्जा करने और उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सपा समर्थक उनके घरों और खेतों पर नजर गड़ाए हुए हैं और सत्ता बदलने का इंतजार कर रहे हैं। सुभासपा प्रमुख ने अपने बयान में कहा कि बहुजन समाज अब पहले जैसा नहीं रहा और वह किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों, जमीन और सम्मान से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा कि वह प्रदेश में फिर से अपनी सरकार बना सके।

राजभर ने अंत में 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए दावा किया कि समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सपा वर्ष 2017 में हारी, 2022 में भी पिटी और 2027 में सफाचट कर देंगे। हालांकि, ओपी राजभर के इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक जानकार इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले तेज होती सियासी बयानबाजी का हिस्सा मान रहे हैं।