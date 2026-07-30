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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को यूपी में कुर्मी बनाम यादव बनाने में जुटे राजभर, अखिलेश पर दागे नए सवाल

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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ओमप्रकाश राजभर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को यूपी में कुर्मी बनाम यादव बनाने में जुटे हैं। राजभर लगातार एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। राजभर ने अखिलेश यादव से सवाल किया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी के बजाय यादव जाति के होते तो उनका क्या रुख होता?

OP Rajbhar
अगर धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी के बजाय यादव जाति के होते तो उनका क्या रुख होता? राजभर ने अखिलेश से सवाल किए हैं।

धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में इसे कुर्मी बनाम यादव की दिशा में मोड़ने की कवायद हो रही है। इस कड़ी में अब सुभासपा अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी नाम जुड़ गया है। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए पूछा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी के बजाय यादव जाति के होते तो उनका क्या रुख होता? आज इस पोस्ट पर जवाब मांगा है।

नीट समेत अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मसले पर युवाओं व छात्रों के आंदोलन के चलते धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे पर कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी अड़ी हुई थी। ऐसे में जब से इस्तीफा हुआ है, कई लोग इसे यूपी चुनाव में सपा से कुर्मियों के छिटकने का नैरेटिव गढ़ रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में सपा कुर्मी जाति के वोटरों को अपने पाले में करने में सफल रही थी, जिसका उसे व्यापक लाभ भी मिला था।

धर्मेंद्र कुर्मी के बजाय यादव जाति के होते तो भी क्या वह उनका इस्तीफा मांगते?

यूपी से चुने गए कुल 11 लोकसभा सांसदों में से 7 सपा से थे। अगले साल यूपी में विधान सभा चुनाव हैं, लिहाजा सपा को इस इस्तीफे के बाद से ही कुर्मी विरोधी साबित करने की राजनीतिक कवायद जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को राजभर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से अखिलेश यादव से स्पष्ट तौर पर पूछा है कि अगर धर्मेंद्र कुर्मी के बजाय यादव जाति के होते तो भी क्या वह उनका इस्तीफा मांगते या बचाव करते?

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राजभर ने पोस्ट कर फिर मांगा जवाब

इसके गुरुवार को फिर राजभर ने पोस्ट जवाब मांगा। कल हमने आपसे एक सवाल किया था, मगर आपने अबतक जवाब नहीं दिया। जवाब दीजिए भाई। आख़िर कुर्मी भी तो उसी पीडीए में है, जिसकी दुहाई देकर आप वोट मांगते हैं। आज उसी पीडीए के पीछे पड़ गए। ग़ज़ब है। हमें आपके जवाब का आज भी इंतज़ार है और सवाल भी यही है कि आपको कुर्मियों से इतनी चिढ़ क्यों है? क्यों आप हमेशा कुर्मी समाज की ख़िलाफ़त करते रहे हैं। मेरा सवाल वाजिब है। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं तीन उदाहरण देता हूं। बिहार पुलिस का सिपाही अभिषेक पटेल अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायर कर दिया तो आपने ट्वीट कर उसे अपराधी घोषित कर दिया और सिपाही निलंबित हो गया।धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए आप ट्वीट तो किए ही झुट्ठो गिरफ्तारी भी दे आए। वहीं सामाजिक न्याय के प्रखर पुरोधा डॉक्टर स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की जयंती पर कोई कार्यक्रम तो छोड़िए आपसे एक ट्वीट तक नहीं हुआ। वहीं स्वजातीय के लिए आप क्या कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, इसे पूरा देश जानता है।

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अखिलेश यादव जी, कुर्मी बिरादरी से आपको चिढ़ इसलिए तो नहीं है कि वह शिक्षित होने पर जोर देती है, सरकारी सेवाओं में अपनी काबीलियत के बल पर सेलेक्शन पाती है। आप लोगों की तरह गुंडागर्दी और माफियागीरी नहीं करती है।प्रश्न का जवाब दीजिएगा जरूर। इंतजार रहेगा। मुझे भी और पूरे कुर्मी समाज को भी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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