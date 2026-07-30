धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को यूपी में कुर्मी बनाम यादव बनाने में जुटे राजभर, अखिलेश पर दागे नए सवाल

ओमप्रकाश राजभर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को यूपी में कुर्मी बनाम यादव बनाने में जुटे हैं। राजभर लगातार एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। राजभर ने अखिलेश यादव से सवाल किया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी के बजाय यादव जाति के होते तो उनका क्या रुख होता?

धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में इसे कुर्मी बनाम यादव की दिशा में मोड़ने की कवायद हो रही है। इस कड़ी में अब सुभासपा अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी नाम जुड़ गया है। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए पूछा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी के बजाय यादव जाति के होते तो उनका क्या रुख होता? आज इस पोस्ट पर जवाब मांगा है।

नीट समेत अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मसले पर युवाओं व छात्रों के आंदोलन के चलते धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे पर कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी अड़ी हुई थी। ऐसे में जब से इस्तीफा हुआ है, कई लोग इसे यूपी चुनाव में सपा से कुर्मियों के छिटकने का नैरेटिव गढ़ रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में सपा कुर्मी जाति के वोटरों को अपने पाले में करने में सफल रही थी, जिसका उसे व्यापक लाभ भी मिला था।

धर्मेंद्र कुर्मी के बजाय यादव जाति के होते तो भी क्या वह उनका इस्तीफा मांगते? यूपी से चुने गए कुल 11 लोकसभा सांसदों में से 7 सपा से थे। अगले साल यूपी में विधान सभा चुनाव हैं, लिहाजा सपा को इस इस्तीफे के बाद से ही कुर्मी विरोधी साबित करने की राजनीतिक कवायद जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को राजभर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से अखिलेश यादव से स्पष्ट तौर पर पूछा है कि अगर धर्मेंद्र कुर्मी के बजाय यादव जाति के होते तो भी क्या वह उनका इस्तीफा मांगते या बचाव करते?

राजभर ने पोस्ट कर फिर मांगा जवाब इसके गुरुवार को फिर राजभर ने पोस्ट जवाब मांगा। कल हमने आपसे एक सवाल किया था, मगर आपने अबतक जवाब नहीं दिया। जवाब दीजिए भाई। आख़िर कुर्मी भी तो उसी पीडीए में है, जिसकी दुहाई देकर आप वोट मांगते हैं। आज उसी पीडीए के पीछे पड़ गए। ग़ज़ब है। हमें आपके जवाब का आज भी इंतज़ार है और सवाल भी यही है कि आपको कुर्मियों से इतनी चिढ़ क्यों है? क्यों आप हमेशा कुर्मी समाज की ख़िलाफ़त करते रहे हैं। मेरा सवाल वाजिब है। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं तीन उदाहरण देता हूं। बिहार पुलिस का सिपाही अभिषेक पटेल अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायर कर दिया तो आपने ट्वीट कर उसे अपराधी घोषित कर दिया और सिपाही निलंबित हो गया।धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए आप ट्वीट तो किए ही झुट्ठो गिरफ्तारी भी दे आए। वहीं सामाजिक न्याय के प्रखर पुरोधा डॉक्टर स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की जयंती पर कोई कार्यक्रम तो छोड़िए आपसे एक ट्वीट तक नहीं हुआ। वहीं स्वजातीय के लिए आप क्या कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, इसे पूरा देश जानता है।