पार्टी में इतने फाड़ होगी कि बटोरते नहीं बनेगा; राजभर ने पीडीए का बताया मतलब, बोले- पीट देगा अहीर
ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2027 में ममता बनर्जी से भी उनका बुरा हाल होगा। पार्टी में इतने फाड़ होगी कि बटोरते नहीं बनेगा। राजभर ने अखिलेश के पीडीए का मतलब बताते हुए कहा कि पीट देगा अहीर।
सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आए दिन सपा चीफ अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने मंगलवार को भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2027 में दीदी (ममता बनर्जी) से भी उनका बुरा हाल होगा। पार्टी में इतने फाड़ होगी कि बटोरते नहीं बनेगा। राजभर ने अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब भी बताया। कहा कि PDA का अर्थ पीट देगा अहीर है।
योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुभासपा चीफ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'हर चुनाव में आप और आपके साथी-बारातियों की जनता के हाथों कुटाई और धूल चटाई हो रही है तब भी शर्म नहीं आ रही है क्या? अब तो आपका पूरा चप्पल चोर लोडरों का गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका है! दिन-रात खाली बैठकर ट्विटर, एसी-पीसी करके झूठ बोलना और समाज को तोड़ना...ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में यही सब सिखाया गया है क्या या ये ज्ञान सैफई से मिला है? काम धाम कुछ है नहीं, बैठे-बैठे रट्टू तोता जैसे जाति-जाति करके बस वोटों का सौदा करना है। फिर चाहे समाज की ऐसी-तैसी हो जाए, कोई फर्क नहीं।'
ओपी राजभर ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'कोई घटना हुई नहीं कि आपके इशारे पर आपके बेहया लोडर सब फर्जीगीरी करके कभी सवर्ण-दलित, कभी ठाकुर-यादव, कभी पंडित-पीडीए का झूठ बोलकर समाज को बांटने के लिए गंदी नौटंकी शुरू कर देते हैं। गैर-यादव पिछड़ा और दलित समाज की हर घटना को आपके घटिया लोग जातीय सफाया बताकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हो, झूठमूठ का विधवा विलाप करते हो। जबकि ज्यादातर मामले निजी रंजिश, प्रेम प्रसंग, जमीन विवाद या खुद उसी जाति के अंदर के झगड़े निकलते हैं। यहां तक कि मछली चोरी के मामले को भी जाति का रंग देना आपके घटिया लोडर गैंग को खूब आता है। एक जाति से दूसरे को लड़ाने का आपका का खेल पूरा प्रदेश दशकों से देख रहा है। बहुत कर लिए जाति के नाम पर समाज को तोड़ने का नीच काम।'
गंदी राजनीति का पर्दाफाश करने का दावा
ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की गंदी राजनीति का पर्दाफाश करने का दावा किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'आपके इशारे पर की जा रही ऐसी ही कुछ गंदी राजनीति का पर्दाफाश कर रहा हूं। बस्ती आत्महत्या को दलित अत्याचार बताया गया। सच्चाई ये है कि दोनों पक्ष एक ही दलित बिरादरी के थे। परिवार ने खुद कहा की मामला जातीय नहीं है। बुलंदशहर में मुकेश खटीक हत्याकांड को सवर्ण-दलित बता दिया। मगर आरोपी भी खटीक ही निकला। सुल्तानपुर में सुरेश यादव पर हमला भी दो भाइयों का जमीन का झगड़ा निकला। मगर लोडरों ने इसे ठाकुर-यादव बताकर खूब ढोल पीटा। कुशीनगर अभय यादव ट्रैक्टर हत्या, नवनीत कोरी हत्या, रायबरेली जूता चटवाने वाला मामला, मेरठ डीजे विवाद, गार्गी पटेल मारपीट, सब में यही दो कौड़ी की गंदी राजनीति का फॉर्मूला अपनाया। यहां तक कि योगी का एडिटेड बयान का वीडियो, अरुण गोविल का फर्जी वीडियो, उमा भारती का एआई से बनाया ऑडियो, सब आपके नीच लोडरों के गैंग का किया धरा है। संभल दंगे में भी झूठ बोला।'
राजभर ने कहा कि इन सब कांड में अखिलेश के साथ साथ, माता प्रसाद, आपका मीडिया सेल, आपके दो कौड़ी के समर्थक शिवम यादव, मनोज यादव, मनीष यादव, सूर्या समाजवादी, राजन यादव, अमित यादव, संतोष यादव, ज़िया उर रहमान बर्क, शिवम यादव, प्रज्ज्वल यादव, लुफ्फी, समाजवादी मीडिया सेल, राहुल यादव, आनंद यादव, सभी यादव, लक्ष्मण यादव, समाजवादी प्रहरी जैसे तमाम गुर्गे तुरंत दलित-पिछड़े उत्पीड़न का जहर समाज में घोलने लग जाते हैं।
2027 दीदी से भी बुरी गत होगी
ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को दोहरा चरित्र बंद करने की नसीहत दी। कहा, 'ऐसा नहीं करने पर 2027 में दीदी से भी बुरी गत होगी। हारना तो तय है ही आपका, पार्टी भी इतने फाड़ होगी कि बटोरते नहीं बनेगा। पूरा प्रदेश जान चुका है कि आपके पीडीए का मतलब है पीट देगा अहीर और 'पीट देगा (आपका वाला) अल्पसंख्यक। सच्चा वाला पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक समाज आपका गिरगिट वाला रंग-रूप पहचान चुका है। अभी तो आपका और आपके लोडरों का कच्चा-चिट्ठा खोलना शुरू किया हूं। आगे-आगे देखते जाइए होता है क्या।'
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें