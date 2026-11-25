आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अकबरपुर सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है। ओमप्रकाश राजभर ने गाजीपुर की जहूराबाद सीट के बजाय अब अकबरपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके इस फैसले से जिले की राजनीति में नए समीकरणों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

अंबेडकरनगर, संवाददाता। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अकबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब तक गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे राजभर के इस रुख से जिले की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। गौरतलब है कि ओमप्रकाश राजभर अम्बेडकरनगर के प्रभारी मंत्री भी हैं।

ओम प्रकाश राजभर ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह अकबरपुर की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पिछली बार अंबेडकरनगर की पांचों सीट, आजमगढ़ की 10 सीट, गाजीपुर की 7 सीट, बलिया, मऊ और बस्ती तमाम सीटें सपा को जितवा दिया था। इस सभी सीटें उनसें लेनी है। इसलिए बॉर्डर पर रहना चाहते हूं।' वहीं, अपनी सीट छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि निश्चित छोड़ेंगे, कोई और लड़ेगा। दोनों बेटे चुनाव लड़ेंगे तो इस पर कहा कि एक बेटा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। पूर्वांचल में विधानसभा की 82 सीटें हैं। इन क्षेत्रों में उनकी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी 12 से 22 प्रतिशत तक है। उन्होंने दावा किया कि अब वह इसे बढ़ाकर 15 से 25 प्रतिशत तक करने की स्थिति में हैं। चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे।

7 विधानसभा चुनावों में 6 बार रामअचल राजभर की जीत अकबरपुर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास इस संभावित मुकाबले को खास बनाता है। यहां रामअचल राजभर का लंबे समय से प्रभाव रहा है। 1993 से 2022 के बीच हुए सात विधानसभा चुनावों में उन्होंने छह बार जीत दर्ज की है। हालांकि 2012 में समाजवादी पार्टी के राममूर्ति वर्मा ने विधायक राम अचल राजभर के बेटे संजय राजभर को हराया था। इसके बाद 2017 में बसपा और 2022 में सपा के टिकट पर रामअचल राजभर ने फिर जीत हासिल की। इस बीच ओमप्रकाश राजभर के अकबरपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद जातीय और राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दोनों नेताओं की पहचान राजभर समाज की राजनीति से जुड़ी है।