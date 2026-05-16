तेरहवीं तक तो रुक जाइए; अखिलेश यादव के पर्ची वाले पोस्ट पर भड़के राजभर, SBSP जॉइन करने का दिया ऑफर

अखिलेश यादव के 'पर्ची' वाले पोस्ट ओपी राजभर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रतीक यादव के निधन से पूरा परिवार परेशानी में हैं। तेरहवीं तक तो रुक जाते। बात मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग के बंटवारे की तो तो सुभासपा ज्वाइन कर लीजिए। आपको एक विभाग का मंत्री बनवा दूंगा।

UP News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 'पर्ची' वाले पोस्ट ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रतीक यादव के निधन से पूरा परिवार परेशानी में हैं। तेरहवीं तक तो रुक जाते। बात मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग के बंटवारे की तो तो सुभासपा ज्वाइन कर लीजिए। आपको एक विभाग का मंत्री बनवा दूंगा।

योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर अखिलेश यादव को खूब सुनाया। उन्होंने भोजपुरी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा, 'अखिलेश अभी आपके भाई का देहांत हुआ है और पूरा परिवार परेशानी में है। यही वजह है कि मैं भी अपके दुख में शामिल हूं और आपकी समाज को बांटने वाली राजनीति पर कहना-लिखना बंद कर दिया था। लेकिन आप इतने सत्ता लोलुप हैं कि परिवार की 'गमी' के बीच भी राजनीति सूझ रही है, दूसरों के घरों में क्या चल रहा है इसकी आपको ज्यादा चिंता है। लगता है आपने लोकलाज त्याग दिया है।'

ओपी राजभर ने अपने पोस्ट में आगे लिखा,'जरा तेरहवीं तक रुक जाइए फिर विचारों की राजनीति कर ली जाएगी, कुछ आप हमें कह लीजिएगा, कुछ हम आपको सुनाएंगे... लेकिन इस व्यवहार को गोलोकगामी भाई देख रहा होगा तो, क्या सोच रहा होगा... थोड़ा तो लिहाज कर लीजिए।रही बात मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग के बंटवारे की तो, आपको क्या लगता है कि कोई विभाग आपको भी मिल जाए? अगर इच्छुक हैं तो सुभासपा ज्वाइन कर लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से झगड़ा कर लूंगा, लेकिन आपको एक विभाग का मंत्री बनवा कर रहूंगा।'