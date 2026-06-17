अब अखिलेश की सपा में टूट का दावा, राजभर ने कहा- रामगोपाल ने अमित शाह को चिट्ठी सौंपी
सुभासपा अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी टूट होगी। राजभर ने यह दावा भी किया है कि सपा नेता रामगोपाल यादव ने गृहमंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी सौंपी है।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी (एसपी) में भी बड़ी टूट होने का दावा किया है। ममता बनर्जी की अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के ज्यादातर सांसदों के टूटकर एक नई पार्टी में शामिल होने और उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (शिवसेना-यूबीटी) में बचे अधिकतर सांसदों के अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाने की अटकलों के बीच राजभर के इस बयान से यूपी के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। ओमप्रकाश राजभर हाल के दिनों में अखिलेश यादव पर लगातार तंज और आरोप की लय में आरोप लगा रहे हैं।
ओपी राजभर ने बुधवार की सुबह सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक ट्वीट में दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता रामगोपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी सौंपी है। राजभर ने रिश्ते में अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का नाम लेकर अमित शाह को लेटर देने की बात कहकर सनसनी पैदा कर दी है। लाइव हिन्दुस्तान इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता है कि रामगोपाल यादव ने अमित शाह को कोई चिट्टी सौंपी है या नहीं, और अगर सौंपी है तो उसमें लिखा क्या है। राजभर ने भी इस चिट्ठी के मजमून को लेकर कुछ साफ नहीं कहा है, जिससे सस्पेंस गहरा दिख रहा है।
प्रयागराज ट्रिपल मर्डर: तीन बुजुर्गों की हत्या करने वाले का हाफ एनकाउंटर, लव अफेयर में वारदात को दिया अंजाम
सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट में लिखा है- ‘समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र, बंगाल छोड़िए, समूची सपा, भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है।’
राजभर ने अखिलेश यादव पर आज सुबह ही एक और ट्वीट के जरिए प्रयागराज ट्रिपल मर्डर केस के मद्देनजर हमला बोला था। राजभर ने ट्वीट में क्राइम डेटा के हवाले से दावा किया था कि दलितों, शोषितों के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे ज्यादा 2,160 यादव और 1,983 मुस्लिम शामिल हैं। प्रयागराज ट्रिपल मर्डर केस के सिलसिले में पुलिस ने आरोपी हिमांशु यादव को गोली मारकर गिरफ्तार किया है। हिमांशु पर सपा समर्थक होने का आरोप है। राजभर ने हिमांशु यादव के हाथों ओबीसी (तेली जाति) के तीन लोगों की हत्या का हवाला देते हुए अखिलेश पर निशाना साधा है कि उन्होंने अपने मजनू कार्यकर्ता को क्या बना दिया है।
कुछ भी कहते रहते हैं, इस बार ना राजभर जीतेंगे, ना पार्टी से कोई विधायक: सुनील सिंह
सुभासपा अध्यक्ष के बयान पर सपा के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा है कि राजभर कुछ भी बोलते रहते हैं। सुनील ने कहा- ‘इस बार न तो राजभर जीतेंगे और न ही उनकी पार्टी का कोई विधायक। राजभर कुछ भी कहते रहते हैं। कभी कहते थे कि प्रधानमंत्री को गुजरात भेज देंगे। कभी मुख्यमंत्री को गोरखपुर भेज रहे थे। अब वह समाजवादी पार्टी के लिए कहे जा रहे हैं। जनता इनकी हकीकत पहचानती हैपिछले चुनाव में सपा ने पीडीए का नारा देकर भाजपा को हाफ किया था। इस बार साफ कर देगी।’
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