ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सपा को खत्म करना चाहती है। साथ ही ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन में जाना चाहती है। इसलिए 180 सीट डिमांड कर रही है।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के यूपी गठबंधन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सपा को खत्म करना चाहती है। साथ ही ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन में जाना चाहती है। इसलिए 180 सीट डिमांड कर रही है। इस पार्टी को जीत-हार से कोई मतलब नहीं है।

सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा, 'कांग्रेस इनसे नाता तोड़ना चाहती है। कांग्रेस का फंडा है कि बंगाल में ममता को खत्म किया, बिहार में तेजस्वी को खत्म किया। दिल्ली में केजरीवाल को खत्म किया। अब इनके निशाने पर अखिलेश यादव हैं। ये खत्म हो जाए तो कांग्रेस को लोग पसंद करने लगेंगे। इसलिए वह 180-181 चिल्ला रहे हैं। इनसे संबंध तोड़कर वह ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन में जाना चाहते हैं। वहां सीटें ज्यादा मिल जाएंगी। हार-जीत से उनका क्या मतलब है, कांग्रेस का मतलब है समाजवादी पार्टी को खत्म करना। इसलिए वह छटपटा रही है कि ये सीट देंगे नहीं, हम इतना सीट मांगेगे। गठबंधन डूबेगा तो उधर हम उन दोनों (ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन) को साथ में ले लेंगे।'

पीडीए का नया अर्थ- पीट देगा अहीर इससे पहले राजभर ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर जारी बयान में इटावा और बाराबंकी की घटनाओं का उल्लेख करते हुए अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की अफवाह भर से उनके समर्थकों में ऐसी बेचैनी है कि वे खुद को सत्ता में लौटता हुआ मानने लगे हैं। उन्होंने पीडीए का नया अर्थ गढ़ते हुए इसे 'पीट देगा अहीर' बताया। सुभासपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इटावा में बिट्टू यादव नाम के व्यक्ति ने दलित चंद्रमोहन दिवाकर की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया। इसका विरोध करने पर पहले गाली-गलौज की गई और फिर उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने बाराबंकी की घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि प्रमोद यादव ने दलित दिलीप पासी की पीट-पीटकर हत्या कर दी।