सपा को खत्म करना चाहती है कांग्रेस, ओपी राजभर का बड़ा दावा- ओवैसी-चंद्रशेखर के साथ जाने की तैयारी
ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सपा को खत्म करना चाहती है। साथ ही ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन में जाना चाहती है। इसलिए 180 सीट डिमांड कर रही है।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के यूपी गठबंधन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सपा को खत्म करना चाहती है। साथ ही ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन में जाना चाहती है। इसलिए 180 सीट डिमांड कर रही है। इस पार्टी को जीत-हार से कोई मतलब नहीं है।
सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा, 'कांग्रेस इनसे नाता तोड़ना चाहती है। कांग्रेस का फंडा है कि बंगाल में ममता को खत्म किया, बिहार में तेजस्वी को खत्म किया। दिल्ली में केजरीवाल को खत्म किया। अब इनके निशाने पर अखिलेश यादव हैं। ये खत्म हो जाए तो कांग्रेस को लोग पसंद करने लगेंगे। इसलिए वह 180-181 चिल्ला रहे हैं। इनसे संबंध तोड़कर वह ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन में जाना चाहते हैं। वहां सीटें ज्यादा मिल जाएंगी। हार-जीत से उनका क्या मतलब है, कांग्रेस का मतलब है समाजवादी पार्टी को खत्म करना। इसलिए वह छटपटा रही है कि ये सीट देंगे नहीं, हम इतना सीट मांगेगे। गठबंधन डूबेगा तो उधर हम उन दोनों (ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन) को साथ में ले लेंगे।'
पीडीए का नया अर्थ- पीट देगा अहीर
इससे पहले राजभर ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर जारी बयान में इटावा और बाराबंकी की घटनाओं का उल्लेख करते हुए अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की अफवाह भर से उनके समर्थकों में ऐसी बेचैनी है कि वे खुद को सत्ता में लौटता हुआ मानने लगे हैं। उन्होंने पीडीए का नया अर्थ गढ़ते हुए इसे 'पीट देगा अहीर' बताया। सुभासपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इटावा में बिट्टू यादव नाम के व्यक्ति ने दलित चंद्रमोहन दिवाकर की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया। इसका विरोध करने पर पहले गाली-गलौज की गई और फिर उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने बाराबंकी की घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि प्रमोद यादव ने दलित दिलीप पासी की पीट-पीटकर हत्या कर दी।
कांग्रेस का 181 लोगों के नाम वाली लिस्ट वायरल
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा-कांग्रेस में सीटों को लेकर रस्साकसी चल रही है। आज सपा-कांग्रेस की पहली बैठक होनी थी लेकिन उसे टाल दिय़ा गया है। लेकिन अब सपा को सौंपी गई 181 विधानसभा सीटों की सूची सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है। इस लिस्ट ने हलचल इसलिए ज्यादा पैदा कर दी है क्योंकि कांग्रेस ने करीब दो दर्जन ऐसी सीटें भी मांग ली हैं जिन्हें सपा ने पिछले चुनावों में जीता था।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें