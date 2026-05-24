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ऑटो वाली फोटो दिखाकर ओपी राजभर ने अखिलेश को घेरा; बोले- 2017 की तरह 2027 में साइकिल को कचरेंगे

sandeep लाइव हिन्दुस्तान
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सुभासपा चीफ और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ने ऑटो चलाते हुए फोटो शेयर कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। राजभर ने खुद को संघर्ष से निकला नेता बताते हुए अखिलेश की राजनीति को 'एसी-पीसी और ट्विटर' वाली बताया।

ऑटो वाली फोटो दिखाकर ओपी राजभर ने अखिलेश को घेरा; बोले- 2017 की तरह 2027 में साइकिल को कचरेंगे

सुभासपा चीफ और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। इस बार उन्होंने ऑटो चलाते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कर सपा अध्यक्ष को निशाने पर लिया। राजभर ने अपनी पोस्ट में खुद को संघर्ष से निकला नेता बताते हुए अखिलेश यादव की राजनीति को “एसी, पीसी और ट्विटर वाली राजनीति” करार दिया।

ऑटो वाली फोटो मेरा अभिमान और सम्मान- राजभर

राजभर ने लिखा कि अखिलेश यादव “चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं”, जबकि उन्होंने गरीबी और संघर्ष के बीच जीवन बिताया है। उन्होंने कहा कि उनकी ऑटो चलाते हुए तस्वीर ही उनका अभिमान, सम्मान और संघर्ष की पहचान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा समर्थक सोशल मीडिया पर उनकी इस तस्वीर का मजाक उड़ा रहे हैं और उनकी औकात बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही तस्वीर उनके जीवन के संघर्षों की गवाही देती है।

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अखिलेश को राजनीति विरासत में मिली- राजभर

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को राजनीति विरासत में मिली, जबकि उन्होंने गांव-गांव घूमकर अति पिछड़ों, दलितों और वंचितों की आवाज उठाई है। उन्होंने लिखा कि जब वह गरीबों के अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे थे और लाठियां खा रहे थे, तब अखिलेश विदेशों में घूम रहे थे। राजभर ने यह भी कहा कि राजनीति उनके लिए सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज बुलंद करने का संघर्ष है।

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2017 की तरह 2027 में विदेशी साइकिल को कचरेंगे

उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि “टेम्पो, रिक्शा, ठेला और खोमचा चलाने वाले लोग” ही सपा की साइकिल को पलटेंगे। राजभर ने अखिलेश यादव पर अपने पिता का अपमान कर राजनीति में आने का आरोप भी लगाया, जबकि खुद को पिता के आशीर्वाद से राजनीति में आगे बढ़ने वाला बताया।

जनता का दुख दर्द सुनना ही मेरी राजनीति- राजभर

राजभर ने अपनी पोस्ट में कहा कि 45 डिग्री की तपती दोपहरी में गांवों की पगडंडियों पर चलकर जनता का दुख सुनना ही उनकी राजनीति है। उन्होंने अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए लिखा कि जिसने गरीबी, भूख और अपमान को करीब से देखा हो, उसे सोशल मीडिया की हवा से डराया नहीं जा सकता।

इससे पहले सुभासपा चीफ और पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव को 'शाहे बेखबर' की संज्ञा दी थी। उन्होने हिंदी में तर्जुमा करते हुए लिखा, एक मुगल राजा था, उसको लोग 'शाहे बेखबर' कहते थे।

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