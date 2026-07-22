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चाचा-भतीजा बोरा लेकर वसूली पर निकलते थे; राजभर ने अखिलेश से पूछा- सपा राज में शिक्षा का हाल भूल गए?

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पहले सरकारी नौकरी के गाइड लाइन जारी होते ही चाचा-भतीजा वसूली के लिए निकल जाते थे। सपा सरकार में शिक्षा का हाल क्या था?

चाचा-भतीजा बोरा लेकर वसूली पर निकलते थे; राजभर ने अखिलेश से पूछा- सपा राज में शिक्षा का हाल भूल गए?

UP News: योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आए दिन अखिलेश यादव पर तीखा तंज कस कहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को उन्होंने एक बार फिर निशाना साधा। ओपी राजभर ने कहा कि पहले सरकारी नौकरी के गाइड लाइन जारी होते ही चाचा-भतीजा वसूली के लिए निकल जाते थे। सपा सरकार में शिक्षा का हाल क्या था?

ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मित्र अखिलेश जी। आप कहां चले गए पेपर लीक पर प्रदर्शन करने और झूठ का गिरफ्तारी कराने, आपकी अपनी सपा सरकार का हाल आपको याद है भी या भूल गए? आपके राज में स्कूलों में खुलेआम नकल होती थी, परीक्षा को धंधा बना लिया गया था। आपकी सरकार में हाईस्कूल और 12वीं के प्रश्न पत्र पैसों पर बेच दिए जाते थे। फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जाते थे। आपके राज में भ्रष्टाचार का आलम ऐसा था कि यादव और मुस्लिम के अलावा किसी और को नौकरी नहीं मिलती थी। पूरे प्रदेश को आज भी याद है कि सरकारी नौकरी की गाइड लाइन जारी होते ही कैसे चचा-भतीजा वसूली के लिए बोरा लेकर निकल जाते थे। याद कीजिए आपकी सरकार में क्या था शिक्षा का हाल?'

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युवाओं को बरगलाने की कोशिश

राजभर ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'इतिहास उठाकर देख लीजिए। ‘हाऊ कैन यू रोक...वाले धर्मेंद्र यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लॉ करने लगते हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि धर्मेंद्र यादव की क्षमता नहीं है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास भी कर लें। इसलिए कह रहा हूं मित्र कि शिक्षा पर आप जैसे लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग आंदोलन को लेकर या छात्रों को लेकर कतई ईमानदार नहीं हैं। आप लोग छात्रों-युवाओं को सिर्फ बरगला रहे हैं, उनका इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ माहौल को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश और प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी है। कयामत तक हम लोग आप पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।'

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हत्या, हुड़दंग जैसी घटनाओं में आपके लोगों का हाथ

इससे पहले राजभर ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा था, ‘सपा के लोगों को गरीबों, पिछड़ों और दलितों को सताने में मजा आता है क्या? ये बात इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लगभग हर रोज़ कहीं ना कहीं अपराध की ख़बरें सामने आती हैं और जब जांच होती है तो पता चलता है कि घटना के पीछे आपके लोग शामिल हैं। हत्या, हुड़दंग से लेकर चोरी-छिनैती तक जैसी घटनाओं में आपके लोगों का हाथ क्यों रहता है? ऐसे लोगों को क्यों पार्टी में भर रखें हैं।’

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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