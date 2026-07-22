चाचा-भतीजा बोरा लेकर वसूली पर निकलते थे; राजभर ने अखिलेश से पूछा- सपा राज में शिक्षा का हाल भूल गए?

ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पहले सरकारी नौकरी के गाइड लाइन जारी होते ही चाचा-भतीजा वसूली के लिए निकल जाते थे। सपा सरकार में शिक्षा का हाल क्या था?

UP News: योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आए दिन अखिलेश यादव पर तीखा तंज कस कहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को उन्होंने एक बार फिर निशाना साधा। ओपी राजभर ने कहा कि पहले सरकारी नौकरी के गाइड लाइन जारी होते ही चाचा-भतीजा वसूली के लिए निकल जाते थे। सपा सरकार में शिक्षा का हाल क्या था?

ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मित्र अखिलेश जी। आप कहां चले गए पेपर लीक पर प्रदर्शन करने और झूठ का गिरफ्तारी कराने, आपकी अपनी सपा सरकार का हाल आपको याद है भी या भूल गए? आपके राज में स्कूलों में खुलेआम नकल होती थी, परीक्षा को धंधा बना लिया गया था। आपकी सरकार में हाईस्कूल और 12वीं के प्रश्न पत्र पैसों पर बेच दिए जाते थे। फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जाते थे। आपके राज में भ्रष्टाचार का आलम ऐसा था कि यादव और मुस्लिम के अलावा किसी और को नौकरी नहीं मिलती थी। पूरे प्रदेश को आज भी याद है कि सरकारी नौकरी की गाइड लाइन जारी होते ही कैसे चचा-भतीजा वसूली के लिए बोरा लेकर निकल जाते थे। याद कीजिए आपकी सरकार में क्या था शिक्षा का हाल?'

युवाओं को बरगलाने की कोशिश राजभर ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'इतिहास उठाकर देख लीजिए। ‘हाऊ कैन यू रोक...वाले धर्मेंद्र यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लॉ करने लगते हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि धर्मेंद्र यादव की क्षमता नहीं है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास भी कर लें। इसलिए कह रहा हूं मित्र कि शिक्षा पर आप जैसे लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग आंदोलन को लेकर या छात्रों को लेकर कतई ईमानदार नहीं हैं। आप लोग छात्रों-युवाओं को सिर्फ बरगला रहे हैं, उनका इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ माहौल को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश और प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी है। कयामत तक हम लोग आप पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।'