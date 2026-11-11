ओपी राजभर के आदमी ने मुझसे 36 सीटें मांगी हैं, अखिलेश यादव का बड़ा दावा
राजभर के बयान से उपजे सवाल पर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश ने कहा कि ओपी राजभर के आदमी ने मुझसे 36 सीटें मांगी हैं। हालांकि अखिलेश यादव पहले भी दावा कर चुके हैं कि कई दल के नेता उनके संपर्क हैं।
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। दावे-वार-पलटवार का दौर जारी है। इस बीच ओमप्रकाश राजभर के एक बयान से उपजे सवाल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया। अखिलेश यादव का दावा है कि ओपी राजभर के आदमी ने मुझसे 36 सीटें मांगी हैं। अखिलेश यादव के इस दावे ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। सियासी गलियारों में इस बयान पर चर्चा भी हो रही है। हालांकि अखिलेश यादव पहले भी दावा कर चुके हैं कि कई दल के नेता उनके संपर्क हैं और उनसे बातचीत भी चल रही है। अब दावा कितना सही है यह तो केवल अखिलेश यादव ही बता सकते हैं।
बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रेसवार्ता की। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बूथ पर असली लड़ाई तो पीडीए कार्यकर्ता लड़ेंगे। हमने वोटर लिस्ट सही से संभाल ली ओर वोट चोरी नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि एक करोड़ 27 लाख वोट कट गए हैं तो सपा ने समय समय पर जो कहा उसे ही कॉपी पेस्ट कर लें। अखिलेश ने कहा कि बायोमैट्रिक सब जगह है, आधार से वोटर लिस्ट को जोड़ दें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि त्योहारों पर मिलने व मिठाई खाने का मौका मिलता है। आज अबु कलाम आजाद का जन्मदिन भी है। खजाँची को आज इसलिए याद कर रहे हैं कि वो आज 10 साल का हो गया है। बीजेपी ने आज तक इसका जन्मदिन नहीं मनाया।
अखिलेश बोले- अब 80-20 की नहीं अब लड़ाई 95-5 की
अखिलेश ने कहा कि वो जानते हैं कि लड़ाई अब 80-20 की नहीं अब लड़ाई 95-5 की है।अखिलेश ने कहा कि 2047 के विकसित भारत भाजपा का जुमला है।अखिलेश ने डबल इंजन सरकार पर भी हमला बोला। कहा कि गोरखपुर का चुनाव बेईमानी से जीत लिया और काशी को डुबा दिया। अखिलेश ने क़ानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाये। उन्होंने कहा कि पुलिस फर्जी मुकदमे लिख रही है। अखिलेश ने नियुक्ति पत्र वितरण से जुड़े सवाल पर कहा कि 26 हजार स्कूल बंद हो गए। स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है।
अयोध्या जाने के सवाल पर चुप्पी
प्रेसवार्ता के दौरान अयोध्या जाने के सवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान सबके हैं। अखिलेश ने कहा कि केदारेश्वर भी जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि पीडीए का मतलब पहले दर्शन और फिर आशीर्वाद। उन्होंने कहा कि हमारे घर में शिव और राम गोपाल दोनों पहले से हैं। दोनों चाचा हमारे साथ हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें