ओपी राजभर के आदमी ने मुझसे 36 सीटें मांगी हैं, अखिलेश यादव का बड़ा दावा

राजभर के बयान से उपजे सवाल पर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश ने कहा कि ओपी राजभर के आदमी ने मुझसे 36 सीटें मांगी हैं। हालांकि अखिलेश यादव पहले भी दावा कर चुके हैं कि कई दल के नेता उनके संपर्क हैं।

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। दावे-वार-पलटवार का दौर जारी है। इस बीच ओमप्रकाश राजभर के एक बयान से उपजे सवाल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया। अखिलेश यादव का दावा है कि ओपी राजभर के आदमी ने मुझसे 36 सीटें मांगी हैं। अखिलेश यादव के इस दावे ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। सियासी गलियारों में इस बयान पर चर्चा भी हो रही है। हालांकि अखिलेश यादव पहले भी दावा कर चुके हैं कि कई दल के नेता उनके संपर्क हैं और उनसे बातचीत भी चल रही है। अब दावा कितना सही है यह तो केवल अखिलेश यादव ही बता सकते हैं।

बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रेसवार्ता की। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बूथ पर असली लड़ाई तो पीडीए कार्यकर्ता लड़ेंगे। हमने वोटर लिस्ट सही से संभाल ली ओर वोट चोरी नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि एक करोड़ 27 लाख वोट कट गए हैं तो सपा ने समय समय पर जो कहा उसे ही कॉपी पेस्ट कर लें। अखिलेश ने कहा कि बायोमैट्रिक सब जगह है, आधार से वोटर लिस्ट को जोड़ दें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि त्योहारों पर मिलने व मिठाई खाने का मौका मिलता है। आज अबु कलाम आजाद का जन्मदिन भी है। खजाँची को आज इसलिए याद कर रहे हैं कि वो आज 10 साल का हो गया है। बीजेपी ने आज तक इसका जन्मदिन नहीं मनाया।

अखिलेश बोले- अब 80-20 की नहीं अब लड़ाई 95-5 की अखिलेश ने कहा कि वो जानते हैं कि लड़ाई अब 80-20 की नहीं अब लड़ाई 95-5 की है।अखिलेश ने कहा कि 2047 के विकसित भारत भाजपा का जुमला है।अखिलेश ने डबल इंजन सरकार पर भी हमला बोला। कहा कि गोरखपुर का चुनाव बेईमानी से जीत लिया और काशी को डुबा दिया। अखिलेश ने क़ानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाये। उन्होंने कहा कि पुलिस फर्जी मुकदमे लिख रही है। अखिलेश ने नियुक्ति पत्र वितरण से जुड़े सवाल पर कहा कि 26 हजार स्कूल बंद हो गए। स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है।