Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ओपी राजभर के आदमी ने मुझसे 36 सीटें मांगी हैं, अखिलेश यादव का बड़ा दावा

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
share

राजभर के बयान से उपजे सवाल पर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश ने कहा कि ओपी राजभर के आदमी ने मुझसे 36 सीटें मांगी हैं। हालांकि अखिलेश यादव पहले भी दावा कर चुके हैं कि कई दल के नेता उनके संपर्क हैं।

SP President Akhilesh Yadav and Suheldev Bharatiya Samaj Party (SuBSP) President OP Rajbhar
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। दावे-वार-पलटवार का दौर जारी है। इस बीच ओमप्रकाश राजभर के एक बयान से उपजे सवाल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया। अखिलेश यादव का दावा है कि ओपी राजभर के आदमी ने मुझसे 36 सीटें मांगी हैं। अखिलेश यादव के इस दावे ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। सियासी गलियारों में इस बयान पर चर्चा भी हो रही है। हालांकि अखिलेश यादव पहले भी दावा कर चुके हैं कि कई दल के नेता उनके संपर्क हैं और उनसे बातचीत भी चल रही है। अब दावा कितना सही है यह तो केवल अखिलेश यादव ही बता सकते हैं।

बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रेसवार्ता की। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बूथ पर असली लड़ाई तो पीडीए कार्यकर्ता लड़ेंगे। हमने वोटर लिस्ट सही से संभाल ली ओर वोट चोरी नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि एक करोड़ 27 लाख वोट कट गए हैं तो सपा ने समय समय पर जो कहा उसे ही कॉपी पेस्ट कर लें। अखिलेश ने कहा कि बायोमैट्रिक सब जगह है, आधार से वोटर लिस्ट को जोड़ दें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि त्योहारों पर मिलने व मिठाई खाने का मौका मिलता है। आज अबु कलाम आजाद का जन्मदिन भी है। खजाँची को आज इसलिए याद कर रहे हैं कि वो आज 10 साल का हो गया है। बीजेपी ने आज तक इसका जन्मदिन नहीं मनाया।

ये भी पढ़ें:अखिलेश 6 दिसंबर को अयोध्या जाएं, 12 को रामलला दर्शन प्लान पर पंकज चौधरी का तंज

अखिलेश बोले- अब 80-20 की नहीं अब लड़ाई 95-5 की

अखिलेश ने कहा कि वो जानते हैं कि लड़ाई अब 80-20 की नहीं अब लड़ाई 95-5 की है।अखिलेश ने कहा कि 2047 के विकसित भारत भाजपा का जुमला है।अखिलेश ने डबल इंजन सरकार पर भी हमला बोला। कहा कि गोरखपुर का चुनाव बेईमानी से जीत लिया और काशी को डुबा दिया। अखिलेश ने क़ानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाये। उन्होंने कहा कि पुलिस फर्जी मुकदमे लिख रही है। अखिलेश ने नियुक्ति पत्र वितरण से जुड़े सवाल पर कहा कि 26 हजार स्कूल बंद हो गए। स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है।

अयोध्या जाने के सवाल पर चुप्पी

प्रेसवार्ता के दौरान अयोध्या जाने के सवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान सबके हैं। अखिलेश ने कहा कि केदारेश्वर भी जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि पीडीए का मतलब पहले दर्शन और फिर आशीर्वाद। उन्होंने कहा कि हमारे घर में शिव और राम गोपाल दोनों पहले से हैं। दोनों चाचा हमारे साथ हैं।

ये भी पढ़ें:अयोध्या राम मंदिर जाने पर अखिलेश ने मौन साधा, कहा- हमारे घर में शिव और राम दोनों
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsUP Newsओपी राजभर के आदमी ने मुझसे 36 सीटें मांगी हैं, अखिलेश यादव का बड़ा दावा