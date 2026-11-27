अधिग्रहण को चुनौती का अधिकार उसी को, जिसकी गई हो जमीन, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता का विवादित जमीन पर कोई अधिकार शेष नहीं था। उसकी मां देवकी का हिस्सा वर्ष 2010 में ही अधिग्रहीत कर लिया गया था। इसलिए वर्ष 2018 के पारिवारिक समझौते के आधार पर याचिकाकर्ता जमीन पर अपना अधिकार नहीं जता सकता।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को इस आधार पर निरस्त कराने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को है, जिसकी जमीन का अधिग्रहण हुआ है। अधिग्रहण से प्रभावित न होने वाला व्यक्ति मुआवजे के भुगतान या अधिग्रहण की प्रक्रिया में कथित कमी के आधार पर कार्यवाही को समाप्त कराने की मांग नहीं कर सकता। कोर्ट ने गाजियाबाद में हाईटेक टाउनशिप के लिए हुए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने अजय कुमार शर्मा की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का विवादित जमीन पर कोई अधिकार शेष नहीं था। उसकी मां देवकी का हिस्सा वर्ष 2010 में ही अधिग्रहीत कर लिया गया था। इसलिए वर्ष 2018 के पारिवारिक समझौते के आधार पर याचिकाकर्ता जमीन पर अपना अधिकार नहीं जता सकता।
अगस्त 2010 को धारा छह के तहत जारी की अधिसूचना
मामला गाजियाबाद के ग्राम नैफल, परगना डासना स्थित खसरा संख्या 313एम की 0.239 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा था। इस जमीन का अधिग्रहण हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए किया गया था। राज्य सरकार ने 27 नवंबर 2009 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा चार और सात अगस्त 2010 को धारा छह के तहत अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकरण के अनुसार छह सितंबर 2010 को जमीन पर कब्जा लेकर बाद में इसे विकासकर्ता को पट्टे पर दे दिया गया। अधिग्रहण का अवार्ड 30 दिसंबर 2013 को घोषित हुआ। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि अधिग्रहण के दो साल के भीतर अवार्ड घोषित नहीं किया गया, इसलिए धारा 11-ए के तहत अधिग्रहण समाप्त हो गया। यह भी कहा गया कि कब्जा लेने से पहले मुआवजे की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान नहीं किया गया था, जबकि धारा 17(3-ए) के तहत ऐसा करना अनिवार्य था। कब्जा ज्ञापन पर स्वतंत्र गवाहों और खातेदारों के हस्ताक्षर नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया।
15 साल की देरी से दाखिल की गई याचिका
वहीं, प्राधिकरण और राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि याचिका 15 साल से अधिक की देरी से दाखिल की गई है। कब्जा लेने से पहले 80 प्रतिशत मुआवजे की राशि जमा कर दी गई थी। यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता के परिवार की जमीन पहले ही बिक चुकी थी अथवा अधिग्रहीत हो गई थी। कोर्ट ने राजस्व अभिलेखों और जमीन से जुड़े बैनामों का परीक्षण करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता की मां देवकी का हिस्सा 13 सितंबर 2010 को ही अधिग्रहण के बाद राजस्व अभिलेखों से हटा दिया गया था। बाद में वर्ष 2012 में दाखिल बंटवारे के मुकदमे और वर्ष 2018 के समझौते से उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं मिल सकता था, जो अधिग्रहण के बाद पहले ही समाप्त हो चुका था।
दिल्ली एयरटेक सर्विसेज मामले का भी जिक्र
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली एयरटेक सर्विसेज मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धारा 11-ए और धारा 17(3-ए) के तहत अधिग्रहण समाप्त कराने का अधिकार केवल भूमि के वास्तविक प्रभावित स्वामी को है। यह अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि आपातकालीन प्रावधान के तहत अधिग्रहण और कब्जा लेने की स्थिति में धारा 11-ए लागू नहीं होती, यदि धारा 17(3-ए) की शर्त पूरी हो गई हो। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिका खारिज होने से वास्तविक भूमि स्वामी देवकी का कानून के अनुसार मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। मामले में याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी गई।
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