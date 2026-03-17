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अच्छी ड्राइविंग जानने वालों को ही मिलेगा लाइसेंस, ऐसे सेंटर खोलेगी सरकार; एक अप्रैल से आवेदन

Mar 17, 2026 06:02 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
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परिवहन मंत्री ने बताया कि 10 लाख की आबादी पर एक प्रत्यायन प्रशिक्षण चालन केंद्र की स्थापना किए जाने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि लगभग 21 जिलों में उक्त प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन विभाग कर रहा है। सरकार की मंशा है कि सड़क पर प्रशिक्षित चालक ही वाहन चलाए। सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है।

अच्छी ड्राइविंग जानने वालों को ही मिलेगा लाइसेंस, ऐसे सेंटर खोलेगी सरकार; एक अप्रैल से आवेदन

UP News : अक्सर सुनने में आता है कि अपने देश में ड्राइविंग लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और फिर ऐसे ही लोगों की ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। अब सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने पर जोर दे रही है जिससे सिर्फ अच्छी ड्राइविंग जानने वालों को ही लाइसेंस मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से कुशल चालकों को ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो, इसके उद्देश्य से ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (मोर्थ) ने प्रत्यायन (प्रमाणन) प्राप्त चालन प्रशिक्षण केन्द्र (एडीटीसी) की स्थापना के लिए और उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में संशोधन कर नए प्राविधान जोड़े हैं। इसका मुख्य लक्ष्य चालन प्रशिक्षण को वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाना है।

परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं रख-रखाव हेतु, पारदर्शिता पूर्ण पर्यवेक्षण के लिए आवेदन प्रपत्र समस्त वांछित अभिलेखों के साथ नए विकसित किए जा रहे पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एक अप्रैल 2026 को अपरान्ह 12 बजे से लाइव होगा।

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इच्छुक और अर्ह आवेदक प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केन्द्र की अर्हता और अन्य शर्तों के क्रम में अपना आवेदन इसके लिए विकसित किए गए ऑनलाइन पोर्टल http://uptransport.upsdc.gov.in पर प्रस्तुत कर सकते है। पूर्व में इसके लिए विभाग में आवेदन की ऑफलाइन व्यवस्था थी। प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केन्द्र की जनपदवार रिक्तियों की संख्या पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी।

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परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 10 लाख की आबादी पर एक प्रत्यायन प्रशिक्षण चालन केंद्र की स्थापना किए जाने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि लगभग 21 जनपदों में उक्त प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन विभाग कर रहा है। सरकार की मंशा है कि सड़क पर प्रशिक्षित चालक ही वाहन चलाए। सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिंता सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को लेकर है। समय-समय पर सीएम योगी के निर्देश हैं कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु के आंकड़ों को 50 प्रतिशत तक कम किया जाए।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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