शिकायतकर्ता या पीड़ित ही ज़मानत रद्द करने की मांग कर सकते हैं, हाईकोर्ट का अहम आदेश

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि शिकायतकर्ता या पीड़ित ही जमानत रद्द करने की मांग कर सकते हैं। अजनबी को ज़मानत रद्द करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका दायर ज़मानत रद्द करने की मांग करने वाले पर हर्जाना भी लगाया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि किसी आरोपी को मिली जमानत रद्द करने की मांग उस मामले से संबंधित वही व्यक्ति कर सकता है जो शिकायतकर्ता या पीड़ित की वैधानिक परिभाषा में आता है। कोई भी व्यक्ति जो किसी आपराधिक मामले में न तो शिकायतकर्ता है और न ही पीड़ित, उसे उस मामले के आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने ऐसी ही एक याचिका को व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित बताते हुए याची निखिल कुमार पर 25 हजार रुपये हर्जाना लगाते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने दिया है।

निखिल कुमार ने अमीर को हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत रद्द करने की मांग की थी। कहा गया था कि याची के पिता की हत्या अमीर और अन्य आरोपियों ने नौ नवंबर 2017 को तब की, जब वह 2012 के मामले में जमानत पर रिहा थे। दूसरी हत्या के संबंध में अमीर को मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी और मामला पुनर्विचार के लिए वापस हाईकोर्ट भेज दिया था। याची ने आशंका जताई कि यदि अमीर को पुनः जमानत मिलती है तो वह अन्य अपराध, जिसमें वह याची की हत्या भी कर सकता है। अमीर का लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसमें 23 मामले दर्ज हैं। इसलिए उसकी जमानत रद्द की जानी चाहिए।

अमीर की ओर से कहा गया कि याची इस मामले में न गवाह है और न ही शिकायतकर्ता/पीड़ित की श्रेणी में आता है। उसकी अर्जी जमानत निरस्त करने की न्यायालय की प्रक्रिया का केवल दुरुपयोग है और इसे व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण दाखिल किया गया है। अमीर हत्या के अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में है और उसकी जमानत पर सुनवाई शेष है इसलिए याची की अर्जी खारिज की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने पाया कि याची 2012 के मूल मामले के लिए एक बाहरी व्यक्ति है। वह इस मामले में न तो सूचनाकर्ता है और न ही पीड़ित। ऐसे में उसके पास जमानत रद्द करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।