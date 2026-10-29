लखनऊ और बदायूं में एक दिन की छुट्टी, 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद, डीएम ने जारी किया आदेश
पीईटी परीक्षा को देखते हुए लखनऊ और बदायूं में 30 अक्टूबर को स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की गई है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक दोनों जिलों में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे।
UP School Closed: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) के मद्देनजर 30 अक्टूबर शुक्रवार को लखनऊ और बदायूं में एक दिन ही छुट्टी की घोषणा की गई है। दोनों जिलों में कक्षा एक से 12 तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में अवकाश रहेगा। यह आदेश सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर भी लागू होगा।
परीक्षा के दौरान शहर में अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। लखनऊ के डीआईओएस देवेंद्र कुमार पाण्डेय ने गुरुवार को जारी आदेश के मुताबिक पीईटी परीक्षा 30 अक्तूबर तथा एक नवंबर को राजधानी के 45 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में होगी। प्रत्येक पाली में लगभग 20 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनके साथ बड़ी संख्या में अभिभावकों के भी शहर पहुंचने की संभावना है। इससे प्रमुख मार्गों और परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात का दबाव बढ़ सकता है।
25 अक्टूबर को भी हुई थी पीईटी परीक्षा
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) रविवार को राजधानी के 45 केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की गई थी। पहली पाली में 19,152 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 14,536 उपस्थित रहे। वहीं, दूसरी पाली में 19,152 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। दोनों पालियों में उपस्थिति क्रमशः 75.90 और 75.95 प्रतिशत रही थी। अभ्यर्थियों के अनुसार, समसामयिक घटनाओं में भारत और थाईलैंड के बीच होने वाले मैत्री-XV सैन्य अभ्यास तथा विश्व जल दिवस 2026 की थीम से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। आयोग की ओर से 30 अक्टूबर और एक नवंबर को भी परीक्षा आयोजित की जाएगी।
गाजियाबाद में पकड़ा गया था मुन्ना भाई
25 अक्टूबर को हुई पीईटी परीक्षा के दौरान गाजियाबाद में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया था। पीईटी में 1180434 को शामिल होना था, जिसमें 358448 ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा में 821986 यानी 69.63 प्रतिशत शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष एसएन साबत के मुताबिक गाजियाबाद में रजनेश शर्मा के स्थान पर पवन शर्मा को दूसरी पाली में परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। एआई के माध्यम से पहली पाली में 14 तथा दूसरी पाली में सात अभ्यर्थियों को संदिग्ध चिह्नित किया गया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सुभाष चंद्र प्रजापति के मुताबिक परीक्षा 60 जिलों के 1372 केंद्रों पर दो पालियों में पीईटी हुई।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।