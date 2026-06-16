‘जय श्रीराम कहोगे, तभी मिलेगा भंडारे का प्रसाद…’, वीडियो वायरल; जानें क्या है पूरा मामला
बड़े मंगल पर देश भर में भंडारों का आयोजन किया गया। इस बीच सिद्धार्थनगर से सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें एक भंडारे में पहुंचा मुस्लिम समाज का व्यक्ति दिख रहा है। वीडियो में उस व्यक्ति से जय श्री राम और जय श्रीकृष्ण का नारा लगाने को कहा जाता है।
UP News: पूरे देश और उत्तर प्रदेश की तरह सिद्धार्थनगर में भी बड़े मंगलवार के मौके पर जगह-जगह भंडारा और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बीच एक कार्यक्रम में प्रसाद वितरण के दौरान कथित रूप से मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति से जय श्रीराम बोलवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज कस्बे का होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो पर यूजर्स अपने-अपने ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।
यह वीडियो, मंगलवार को अचानक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इसमें डुमरियागंज कस्बे में आयोजित भंडारा कार्यक्रम का दृश्य दिखाई दे रहा है। इसी बीच टोपी लगाए और दाढ़ी रखे मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति हाथ में पत्तल लेकर वहां पहुंचता है। बताया जा रहा है कि वहां प्रसाद वितरण में लगे भाजपा नेता लवकुश ओझा उस व्यक्ति से जय श्रीराम और जय श्रीकृष्ण का नारा लगाने के लिए कहते हैं।
इस पर वह व्यक्ति एक बार तो दोहराता है, लेकिन उसके बाद हंस कर प्रसाद लेकर बगल हो जाता है। वीडियो में भाजपा नेता कह रहे हैं कि जय श्रीराम बोलोगे, तभी प्रसाद मिलेगा। वीडियो सामने आते ही लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और इस पर लोग अपने-अपने ढंग से प्रतिक्रियाएं देने लगे।
क्या बोले नारा लगवाते दिख रहे बीजेपी नेता
वीडियो में जो जय श्री राम का नारा लगवाते दिख रहे भाजपा नेता लवकुश ओझा ने कहा कि बड़े मंगलवार अवसर पर पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की ओर से भंडारा का आयोजन किया गया था, जिसमें किसी को भी रोका नहीं जा रहा था। लेकिन यदि जय श्रीराम बोलने के लिए कहा गया, तो कोई गलत नहीं है। यदि किसी को आपत्ति हो या वह दूसरे विचारधारा का हो तो ऐसे कार्यक्रमों में नहीं शामिल होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी विचारधारा दूसरे लोगों से नहीं मिलती है तो हम उनके कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते हैं।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें