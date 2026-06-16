‘जय श्रीराम कहोगे, तभी मिलेगा भंडारे का प्रसाद…’, वीडियो वायरल; जानें क्या है पूरा मामला

बड़े मंगल पर देश भर में भंडारों का आयोजन किया गया। इस बीच सिद्धार्थनगर से सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें एक भंडारे में पहुंचा मुस्लिम समाज का व्यक्ति दिख रहा है। वीडियो में उस व्यक्ति से जय श्री राम और जय श्रीकृष्ण का नारा लगाने को कहा जाता है।

UP News: पूरे देश और उत्तर प्रदेश की तरह सिद्धार्थनगर में भी बड़े मंगलवार के मौके पर जगह-जगह भंडारा और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बीच एक कार्यक्रम में प्रसाद वितरण के दौरान कथित रूप से मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति से जय श्रीराम बोलवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज कस्बे का होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो पर यूजर्स अपने-अपने ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

यह वीडियो, मंगलवार को अचानक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इसमें डुमरियागंज कस्बे में आयोजित भंडारा कार्यक्रम का दृश्य दिखाई दे रहा है। इसी बीच टोपी लगाए और दाढ़ी रखे मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति हाथ में पत्तल लेकर वहां पहुंचता है। बताया जा रहा है कि वहां प्रसाद वितरण में लगे भाजपा नेता लवकुश ओझा उस व्यक्ति से जय श्रीराम और जय श्रीकृष्ण का नारा लगाने के लिए कहते हैं।

इस पर वह व्यक्ति एक बार तो दोहराता है, लेकिन उसके बाद हंस कर प्रसाद लेकर बगल हो जाता है। वीडियो में भाजपा नेता कह रहे हैं कि जय श्रीराम बोलोगे, तभी प्रसाद मिलेगा। वीडियो सामने आते ही लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और इस पर लोग अपने-अपने ढंग से प्रतिक्रियाएं देने लगे।