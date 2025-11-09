Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsonly daughter given sleeping pills then slit throat why did mother father kill minor girl
इकलौती बेटी को नींद की गोली खिलाई, फिर रेत दिया गला; सगे मां-बाप ने नाबालिग को क्यों मारा?

इकलौती बेटी को नींद की गोली खिलाई, फिर रेत दिया गला; सगे मां-बाप ने नाबालिग को क्यों मारा?

संक्षेप: 15 वर्षीय सरिता का गुरुवार सुबह घर से लगभग सौ मीटर दूर चारदीवारी के पीछे झाड़ियों में रक्तरंजित शव मिला था। पुलिस का मृतका के परिवार पर शक गहराने लगा। खोजी कुत्ता भी घटनास्थल से बार-बार मृतका के घर पर जाकर रुक जा रहा था। पुलिस ने जब मृतका के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सच सामने आ गया।

Sun, 9 Nov 2025 10:30 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाली खबर है। यहां एक नाबालिग लड़की को उसके सगे मां-बाप ने बेरहमी से कत्ल कर डाला। दोनों ने अपनी इकलौती बेटी को खाने में मिलाकर पहले नींद की गोली खिलाई और फिर घर से सौ मीटर दूर ले जाकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में हत्यारोपी पिता ने पूरा घटनाक्रम बताया है। बेटी की कई लड़कों से मेलजोल से जघन्य अपराध करने की बात कबूल की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना प्रयागराज के घूरपुर के कांटी गांव की है। कांटी गांव निवासी रमेश सोनकर की इकलौती बेटी 15 वर्षीय सरिता का गुरुवार सुबह घर से लगभग सौ मीटर दूर चारदीवारी के पीछे झाड़ियों में रक्तरंजित शव मिला था। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने सुबह तकरीबन साढ़े पांच बजे घर से शौच के लिए निकलने की बात बताई थी। हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बुधवार की रात लगभग 11-12 बजे मौत होने की पुष्टि पर पुलिस का मृतका के परिवार पर शक गहराने लगा। खोजी कुत्ता भी घटनास्थल से बार-बार मृतका के घर पर जाकर रुक जा रहा था। पुलिस ने जब मृतका के पिता रमेश सोनकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सनसनीखेज खुलासा हो गया।

पिता बोला-बेटी की हरकतों से तंग आ गया था

पुलिस के अनुसार, हत्यारोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपनी बेटी की हरकतों से तंग आ गया था। उसका कई लड़कों से मेलजोल था। कई बार मना करने के बाद सुधार नहीं हुआ। पिता रमेश सोनकर और मां संतोष देवी पांच अक्तूबर की रात खाने में नींद की गोली खिलाने के बाद उसे घटनास्थल पर ले गए। जहां रमेश ने गला रेतकर हत्या करने के बाद चाकू को झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस हत्या में प्रयुक्त चाकू की तलाश कर रही है। वहीं हत्या में साथ देने के आरोप में मृतका की मां संतोष देवी को भी पकड़ने में जुटी है।

क्या बोले अधिकारी

यमुनानगर के डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया कि मृतका के पिता ने पूछताछ में पूरा घटनाक्रम बताया है। जांच में माता-पिता द्वारा बेटी की हत्या करने का मामला सामने आया है। मां को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:UP: रात में टहलने निकले पूर्व सभासद की गोली मारकर हत्या, प्लेटफार्म पर मिली लाश
ये भी पढ़ें:यूपी में गिरोह कर रहा बिजली के इंजीनियरों-अधिकारियों को ब्लैकमेल, जेई का खुलासा
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |