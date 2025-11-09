इकलौती बेटी को नींद की गोली खिलाई, फिर रेत दिया गला; सगे मां-बाप ने नाबालिग को क्यों मारा?

संक्षेप: 15 वर्षीय सरिता का गुरुवार सुबह घर से लगभग सौ मीटर दूर चारदीवारी के पीछे झाड़ियों में रक्तरंजित शव मिला था। पुलिस का मृतका के परिवार पर शक गहराने लगा। खोजी कुत्ता भी घटनास्थल से बार-बार मृतका के घर पर जाकर रुक जा रहा था। पुलिस ने जब मृतका के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सच सामने आ गया।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाली खबर है। यहां एक नाबालिग लड़की को उसके सगे मां-बाप ने बेरहमी से कत्ल कर डाला। दोनों ने अपनी इकलौती बेटी को खाने में मिलाकर पहले नींद की गोली खिलाई और फिर घर से सौ मीटर दूर ले जाकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में हत्यारोपी पिता ने पूरा घटनाक्रम बताया है। बेटी की कई लड़कों से मेलजोल से जघन्य अपराध करने की बात कबूल की है।

घटना प्रयागराज के घूरपुर के कांटी गांव की है। कांटी गांव निवासी रमेश सोनकर की इकलौती बेटी 15 वर्षीय सरिता का गुरुवार सुबह घर से लगभग सौ मीटर दूर चारदीवारी के पीछे झाड़ियों में रक्तरंजित शव मिला था। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने सुबह तकरीबन साढ़े पांच बजे घर से शौच के लिए निकलने की बात बताई थी। हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बुधवार की रात लगभग 11-12 बजे मौत होने की पुष्टि पर पुलिस का मृतका के परिवार पर शक गहराने लगा। खोजी कुत्ता भी घटनास्थल से बार-बार मृतका के घर पर जाकर रुक जा रहा था। पुलिस ने जब मृतका के पिता रमेश सोनकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सनसनीखेज खुलासा हो गया।

पिता बोला-बेटी की हरकतों से तंग आ गया था पुलिस के अनुसार, हत्यारोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपनी बेटी की हरकतों से तंग आ गया था। उसका कई लड़कों से मेलजोल था। कई बार मना करने के बाद सुधार नहीं हुआ। पिता रमेश सोनकर और मां संतोष देवी पांच अक्तूबर की रात खाने में नींद की गोली खिलाने के बाद उसे घटनास्थल पर ले गए। जहां रमेश ने गला रेतकर हत्या करने के बाद चाकू को झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस हत्या में प्रयुक्त चाकू की तलाश कर रही है। वहीं हत्या में साथ देने के आरोप में मृतका की मां संतोष देवी को भी पकड़ने में जुटी है।