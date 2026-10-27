यूपी में कंपनियों के बंटवारे या मर्जर पर लगेगा मात्र 0.50% स्टांप शुल्क, योगी कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी

यूपी में उद्योगों के बंटवारे या मर्जर पर मात्र 0.50% स्टांप शुल्क लगेगा। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। यूपी में कंपनियों के बंटवारे या फिर मर्जर पर लगने वाले स्टांप शुल्क की स्थिति साफ हो गई है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। योगी सरकार ने यूपी में कंपनियों के बंटवारे या फिर मर्जर पर लगने वाले स्टांप शुल्क की स्थिति साफ कर दी है। बंटवारा या फिर मर्ज करने की स्थिति में अब मात्र 0.50 प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा। इसके लिए भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 की धारा-2 (10) एवं अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद-23 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि यूपी में ऐसी संपत्तियों के बंटवारे और मर्जर की रजिस्ट्री को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं था। इसके चलते विभागीय अधिकारी मनमाने तरीके से सात प्रतिशत तक स्टांप शुल्क की वसूली करते थे। इससे इन संपत्तियों के बंटवारे या फिर आपस में विलय करने की स्थिति में मनमाने तरीके से स्टांप शुल्क देना पड़ता था। इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है।

स्टांप देयता की स्थिति स्पष्ट कर दी गई उन्होंने बताया के उद्योगों में यदि कोई अचल संपत्ति है तो उसके बंटवारे या मर्जर पर भी सात प्रतिशत स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। इस स्थिति में कुल कीमत का दो प्रतिशत या 0.50% जो भी अधिक होगा उसे बतौर स्टांप शुल्क के रूप में लिया जाएगा। मौजूदा समय कुछ ऐसे तथ्य हाईकोर्ट या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण आदि द्वारा दिए गए आदेशों से सामने आए हैं, जिसमें कंपनियों के एकीकरण, विलय, बंटवारा, वर्गीकरण या पुनर्गठन में स्टांप शुल्क लेने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके चलते इनके बंटवारे व मर्जर या फिर वाद निर्णय पर फैसला लेने में अड़चने आ रही हैं। ऐसी स्थिति में धारा-2 (10) में दी गई हस्तांतरण की परिभाषा में इन स्थितियों को जोड़ते हुए स्टांप देयता की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।