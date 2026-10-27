यूपी में कंपनियों के बंटवारे या मर्जर पर लगेगा मात्र 0.50% स्टांप शुल्क, योगी कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी
यूपी में उद्योगों के बंटवारे या मर्जर पर मात्र 0.50% स्टांप शुल्क लगेगा। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। यूपी में कंपनियों के बंटवारे या फिर मर्जर पर लगने वाले स्टांप शुल्क की स्थिति साफ हो गई है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। योगी सरकार ने यूपी में कंपनियों के बंटवारे या फिर मर्जर पर लगने वाले स्टांप शुल्क की स्थिति साफ कर दी है। बंटवारा या फिर मर्ज करने की स्थिति में अब मात्र 0.50 प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा। इसके लिए भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 की धारा-2 (10) एवं अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद-23 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि यूपी में ऐसी संपत्तियों के बंटवारे और मर्जर की रजिस्ट्री को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं था। इसके चलते विभागीय अधिकारी मनमाने तरीके से सात प्रतिशत तक स्टांप शुल्क की वसूली करते थे। इससे इन संपत्तियों के बंटवारे या फिर आपस में विलय करने की स्थिति में मनमाने तरीके से स्टांप शुल्क देना पड़ता था। इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है।
स्टांप देयता की स्थिति स्पष्ट कर दी गई
उन्होंने बताया के उद्योगों में यदि कोई अचल संपत्ति है तो उसके बंटवारे या मर्जर पर भी सात प्रतिशत स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। इस स्थिति में कुल कीमत का दो प्रतिशत या 0.50% जो भी अधिक होगा उसे बतौर स्टांप शुल्क के रूप में लिया जाएगा। मौजूदा समय कुछ ऐसे तथ्य हाईकोर्ट या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण आदि द्वारा दिए गए आदेशों से सामने आए हैं, जिसमें कंपनियों के एकीकरण, विलय, बंटवारा, वर्गीकरण या पुनर्गठन में स्टांप शुल्क लेने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके चलते इनके बंटवारे व मर्जर या फिर वाद निर्णय पर फैसला लेने में अड़चने आ रही हैं। ऐसी स्थिति में धारा-2 (10) में दी गई हस्तांतरण की परिभाषा में इन स्थितियों को जोड़ते हुए स्टांप देयता की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
ललितपुर और झांसी में सहकारिता विभाग अनाज के गोदाम बनवाएगा
सहकारिता विभाग ललितपुर और झांसी में अनाज का भंडारण करने के लिए गोदाम बनवाएगा। दोनों गोदामों की कुल भंडारण क्षमता 65,000 टन होगी। गोदाम बनवाने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए जमीन राज्य भंडारण निगम को निशुल्क जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 मई 2025 को सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र में गोदाम बनवाने के लिए जमीन की उपलब्धता के लिए संबंधित विभागों से समन्वय करके भंडारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए थे। यह दोनों भंडार गृह बनवाए जा रहे हैं। इसमें दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा आदि के साथ-साथ किसानों द्वारा उपजाए गए सभी अनाजों का भंडारण किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें