सैकड़ों लोगों ने ऑनलाइन भरा ट्रैफिक चालान, विभाग तक नहीं पहुंचा पैसा, कानपुर में ठगी से हड़कंप

साइबर ठगों ने वाहन चालान के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर करोड़ों की ठगी की। अकेले कानपुर में 650 और कानपुर संभाग में छह हजार से अधिक लोग शिकार बने। ठगों ने परिवहन विभाग की आधिकारिक साइट जैसी वेबसाइट बनाकर लोगों से चालान की रकम जमा कराई।

राम महेश मिश्र, कानपुर: अभी तक ओटीपी, एपीके फाइल और लिंक, डिजिटल अरेस्ट और निवेश आदि के जरिए ही साइबर ठगी के मामले सामने आते थे। अब साइबर ठगी का नया फंडा प्रकाश में आया है। सरकारी सिस्टम में भी सेंधमारी करके वाहन चालान की फर्जी साइट से मैसेज भेजकर करोड़ों की ठगी कर ली गई। अकेले कानपुर में ही इस तरह के 650 प्रकरण प्रकाश में आए हैं। कानपुर संभाग में इस तरह की ठगी छह हजार से भी अधिक लोगों से की जा चुकी है। परिवहन विभाग का आकलन है कि प्रदेश भर में ऐसे मामलों की संख्या लाखों में हो सकती है। सरकारी तौर पर ऑनलाइन वाहन चालान जमा करने की सुविधा का साइबर ठगों ने खूब लाभ उठाया है। उन्होंने जो साइट बनाई है वो परिवहन की अधिकृत साइट से कुछ मिलती जुलती है। इसलिए लोग लगातार ठगों के चंगुल में फंसते चले गए।

कानपुर में ही 650 से ज्यादा मामले कानपुर आरटीओ में आए दिन 10 से 15 लोग इस तरह की शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं कि उन्होंने वाहन चालान की रकम का ऑनलाइन भुगतान साइट के जरिए कर दिया मगर चालान अभी तक नहीं कटा। जब ऐसी शिकायतों की संख्या 600 से पार हो गई तो अफसर हतप्रभ रह गए। अब उनके लिए लोगों को जागरूक करना भी चुनौती बन गया है कि ऐसी फर्जी साइटों को न तो खोलें और न ही उस पर कोई भुगतान करें। उनके सामने ऐसे-ऐसे मामले आए हैं जिसमें 30 से 48 हजार रुपये तक फर्जी साइट के जरिए भुगतान कराए गए। वाहन मालिक अब्दुल हक की कॉमर्शियल वाहन संख्या यूपी-93डीटी- 3414 का चालान आरटीओ कानपुर ने किया। सीज करने की जानकारी होने पर खुद साइट खोली तो ई वाहन चालान साइट खुली नहीं। अपनी तरफ से एक साइट खोली तो चालान के 29500 रुपये साथ में 400 रुपये अतिरिक्त जमा किए। यह रकम हकीकत में परिवहन विभाग में ऑनलाइन जमा ही नहीं हुई।

फर्जी साइट पर जमा की रकम गुरुवार को फर्जी साइट पर पैसा जमा करने का प्रमाण और रसीद लेकर ट्रांसपोर्ट नगर निवासी रमजान और टटियन झनाका, श्यामनगर निवासी रोहित बाथम भी पहुंचे। उनके वाहन चालान की राशि का पैसा विभाग में जमा नहीं दिख रहा था। जिस नंबर पर साइट खुली, उस नंबर पर व्हाट्सअप कॉल भी नहीं हुआ और मैसेज में लिखकर आया कि परेशान न हो, पैसा 16 नवंबर तक जमा होगा। गांधीग्राम निवासी कमल पांडेय के नाम कार संख्या यूपी-78एचबी-0740 है। इनके मोबाइल पर मैसेज आया कि कोर्ट के झंझट और डीएल निलंबन से बचना हो तो तत्काल पैसा जमा करो। वह भागकर आरटीओ गए तो पता चला वाहन का चालान ही नहीं हुआ है। तब तक 6-7 और लोग पहुंचे जो चालान राशि जमा कर चुके थे पर चालान राशि की अदायगी दफ्तर में नहीं हुई थी।