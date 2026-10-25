यूपी के मेडिकल कॉलेज में ऑनलाइन रैगिंग, 7 MBBS छात्र निलंबित, कॉलेज प्रशासन ने जुर्माना भी लगाया
जालौन के मेडिकल कॉलेज में एबीबीएस के जूनियर छात्रों से सीनियर ने रैगिंग की। सीनियर छात्राओं ने जूनियर छात्रों को कमरे में बंद करके उन्हें प्रताड़ना दी। मामले की जानकारी होने पर कॉलेज प्रशासन ने सात छात्रों को सस्पेंड करते हुए उन्हें पर जुर्माना लगाया है।
उरई, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के जालौन राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के जूनियर छात्रों से ऑनलाइन रैगिंग का मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले जूनियर छात्रों को सीनियर छात्रों ने बंद करके गाली-गलौज के साथ प्रताड़ित किया। साथ ही रैगिंग की बात किसी को बताने पर धमकी दी गई। इसका किसी ने चुपके से वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। कॉलेज प्रशासन ने सात सीनियर छात्रों को एक हफ्ते के लिए निलंबित करते हुए एक-एक हजार रुपये जुर्माने की कार्रवाई की है। एक वीडियो 3 मिनट 13 सेकंड तो दूसरा 3 मिनट 42 सेकंड का है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।
4-5 दिन पुराने बताए जा रहे वीडियो में एमबीबीएस बैच-2025 के सीनियर छात्र जूनियरों से ऑनलाइन रैगिंग करते हुए गाली-गलौज कर रहे हैं। रैगिंग का शिकार छात्रों के कुछ साथियों ने खिड़की के बाहर से वीडियो बनाकर वायरल कर दिए। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई की। प्राचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी के मुताबिक रैगिंग की जांच में दोषी पाए जाने पर सात सीनियरों को सात दिन के लिए शैक्षणिक कक्षाओं, क्लीनिकल ड्यूटी और छात्रावास से सस्पेंड किया गया है। जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही जारी किए गए नोटिस में जूनियर छात्रों को अपना मोबाइल नंबर सीनियर्स को न देने की हिदायत दी गई है।
अनधिकृत मैसेज भेजना भी रैगिंग
कॉलेज प्रशासन ने कहा कि नंबर देने के लिए बाध्य करना और अनधिकृत मैसेज भेजना रैगिंग नियमावली के तहत दंडनीय है। ऐसे मैसेज मिलने पर नंबर ब्लॉक कर एंटी रैगिंग कमेटी को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, वरिष्ठ छात्रों के अनुचित व्हाट्सऐप संदेशों को फॉरवर्ड करने पर एमबीबीएस बैच-2026 के छात्र को चेतावनी दी गई है। प्राचार्य ने बताया कि एंटी रैगिंग कमेटी की आपात बैठक में सजा की राशि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
जूनियर भी दोषी, बार-बार चेतावनी के बाद भी शेयर किए नंबर
उरई। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एंटी रैगिंग को लेकर सख्ती दिखाई है। प्रिंसिपल डॉ. त्रिवेदी ने बताया कि आज एंटी-रैगिंग सेल ने जूनियर छात्रों पर जुर्माने की कार्रवाई की है। कल सीनियर छात्रों पर कार्रवाई प्रस्तावित है जिनकी पहचान कर पूछताछ चल रही है। प्रिंसिपल ने कहा कि जूनियर छात्र बार-बार एडवाइजरी के बावजूद नंबर शेयर कर सीनियर्स की वीडियो कॉल अटेंड कर रहे हैं जिससे ऑनलाइन रैगिंग को बढ़ावा मिल रहा है। गोपनीयता के कारण नाम उजागर नहीं किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।