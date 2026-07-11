बच्चों के अश्लील फोटो-वीडियो के ऑनलाइन नेटवर्क का भंडाफोड़, महराजगंज से कानपुर तक ऐक्शन

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में चाइल्ड पोर्न कंटेंट का ऑनलाइन नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं कानपुर में एक ऐसा शख्स पकड़ा गया है जो मासूम बच्चियों के अश्लील वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में रखता था। उस शख्स ने अपनी चचेरी बहन तक को नहीं बख्शा।

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस ने बच्चे के अश्लील फोटो-वीडियो के ऑनलाइन नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस नेटवर्क के लिए जिम्मेदार चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराजगंज के साइबर क्राइम थाने और सिंदुरिया पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। उधर, कानपुर में एक ऐसा परचून दुकानदार पुलिस के हत्थे चढ़ा है जो मासूम बच्चियों के अश्लील वीडियो बनाकर मोबाइल पर रखता था। उसने अपनी चचेरी बहन तक को नहीं बख्शा था।

महाराजगंज पुलिस के अनुसार आरोपी टेलीग्राम व एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर फर्जी आईडी बनाकर बाल अश्लील फोटो और वीडियो का प्रसार कर उससे अवैध कमाई कर रहे थे। कार्रवाई में चार मोबाइल फोन, एक डेस्कटॉप, सीपीयू, फर्जी आधार कार्ड और आपत्तिजनक सामग्री के स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश शर्मा, अरुण गौड़, अनुज पटेल व दिनेश गौड़, सभी निवासी कसमरिया, थाना सिंदुरिया के रूप में हुई है। इनके खिलाफ बीएनएस, आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना सजनू यादव, सिंदुरिया थानाध्यक्ष विशाल कुमार शुक्ला, एसआई सचिन कुमार, रामानुज यादव, मुख्य आरक्षी मनीष सिंह, मुख्य आरक्षी प्रफुल्ल कुमार यादव साइबर थाना, आरक्षी अर्जुन पासवान, आरक्षी संतोष शर्मा शामिल रहे।

ड्राइव में छिपाए अश्लील वीडियो मेटा के अलर्ट पर दबोचा गया वहीं, कानपुर के चमनगंज के रहने वाले एक परचून दुकानदार की दिमाग में ऐसी गंदगी भरी थी कि वह मासूम बच्चियों के अश्लील वीडियो बनाकर मोबाइल पर रखने लगा। उसने अपनी चचेरी बहन के अलावा पड़ोसी और रिश्तेदारों की बेटियों के भी नहाते हुए वीडियो बना रखे थे। कोई पकड़ न ले, इस वजह से उसने सारे वीडियो गैलरी से हटाकर गूगल ड्राइव में सेव कर दिए थे। गूगल के सुरक्षा ट्रैकिंग सिस्टम ने आपत्तिजनक कंटेट की पहचान कर एनसीआरपी पोर्टल पर अलर्ट भेज दिया। इसके बाद सेंट्रल जोन की साइबर टीम ने उसे धर दबोचा। मोबाइल से 15 अश्लील वीडियो बरामद हुए हैं।

चमनगंज में जनरल स्टोर की दुकान किए 23 वर्षीय एक युवक अपनी चचेरी बहन, रिश्तेदार की आठ साल की बच्ची समेत आस-पास रहने वाली बच्चियों के पोर्न वीडियो बनाता था। पकड़ से बचने के लिए सारे अश्लील फोटो-वीडियो गूगल ड्राइव में छिपाकर रखे थे। गूगल से इसकी जानकारी राष्ट्रीय लापता एवं शोषित बाल केंद्र के पोर्टल पर आई, फिर शिकायत दर्ज हुई। इसके बाद साइबर टीम ने आरोपित के मोबाइल नंबर, आइएमईआइ नंबर, ई-मेल आइडी को ट्रेस कर चमनगंज से धर दबोच लिया। एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि गूगल ने जानकारी साझा की थी कि एक मोबाइल नंबर के गूगल ड्राइव पर छोटी-छोटी बच्चियों की अश्लील वीडियो अपलोड हैं। इस पर आरोपित की शिकायत लापता बच्चों को खोजने में मदद करने वाले पोर्टल पर आई थी, जिसका उद्देश्य बाल यौन शोषण और बाल उत्पीड़न को रोकना है। इसके बाद साइबर सेल की टीम ने उसे ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया है।

चचेरी बहन का नहाते हुए बनाया वीडियो जनरल स्टोर की दुकान के साथ डायपर का होलसेलर का काम करने वाले आरोपी ने चचेरी बहन का चोरी-छिपे नहाते हुए वीडियो बनाया। पुलिस के मुताबिक, गूगल ड्राइव में मिले कुल 15 अश्लील वीडियो में कुछ वीडियो में आरोपित बच्चियों को बैड टच करता भी नजर आ रहा है। उसने हाइड एप, किसी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफार्म में वीडियो अपलोड तो नहीं किए, इसकी जांच के लिए मोबाइल को भी कब्जे में लिया गया है।