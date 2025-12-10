ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड सबसे ज्यादा खाते खोले, इस बैंक के मैनेजर और पूर्व कर्मचारी पर कसा शिकंजा

संक्षेप: ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़ी फर्जी गतिविधियों के लिए साइबर ठगों ने कई म्यूल खातों का इस्तेमाल किया। इस निजी बैंक और अन्य बैंकों में ऐसे लगभग 55 संदिग्ध खाते संचालित होने की पुष्टि हुई है, जिसमें सबसे अधिक खाते इसी शाखा में खुले। सूत्रों बता रहे हैं कि राकेश हर दिन 5 से 6 बार बैंक आता-जाता था।

ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों रुपये की साइबर जालसाजी के मामले में जांच अब एक प्राइवेट बैंक तक पहुंच गई है। यूपी के गोरखपुर के गुलरिहा थाने की पुलिस ने शुरुआती जांच में बैंक के मैनेजर सुजीत और पूर्व कर्मचारी कमलेश की भूमिका को संदिग्ध पाया है। आरोपितों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) में बैंक कर्मचारियों के साथ लगातार संपर्क के प्रमाण मिल रहे हैं, जिससे सांठगांठ की आशंका मजबूत हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़ी फर्जी गतिविधियों के लिए साइबर ठगों ने कई म्यूल खातों का इस्तेमाल किया। गुलरिहा क्षेत्र के इस निजी बैंक और अन्य बैंकों में ऐसे लगभग 55 संदिग्ध खाते संचालित होने की पुष्टि हुई है, जिसमें सबसे अधिक खाते इसी शाखा में खुले। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी राकेश हर दिन पांच से छह बार बैंक आता-जाता था। बैंक के कर्मचारी कमलेश से राकेश की पहचान होने के बाद फर्जी खातों के संचालन का खेल शुरू हुआ। कमलेश तीन महीने पहले बैंक छोड़कर फरार बताया जा रहा है।

एक साल में खुले सभी खातों का रिकार्ड जांच के दायरे में गुलरिहा पुलिस ने निजी बैंक से एक वर्ष में खुले सभी खातों का पूरा रिकॉर्ड मंगाया है और प्रत्येक खाते की गतिविधियों की गहन जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि खाते खोलने और पैसे के तेज प्रवाह में बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से इंकार नहीं किया जा सकता।