शहीद पिता को एक साल के बेटे ने दी मुखाग्नि, अंतिम विदाई पर डीएम भी रो पड़े, वीडियो वायरल

संक्षेप: जम्मू में शहीद हुए हापुड़ के जवान को शनिवार अंतिम विदाई दी गई। एक साल के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी तो हर आंख नम हो गई। भावुक हुए डीएम भी खुद को नहीं रोक पाए।

जम्मू-कश्मीर के डोडा में हुए सड़क हादसे में 10 जवान शहीद हो गए थे। इनमें हापुड़ जिले का भी एक जवान शहीद हुआ। शनिवार को जवान को अंतिम विदाई दी गई। शहीदों के पार्थिक शरीर जब उनके गांव पहुंचे तो पूरे गांव में मातम पसर गया। हर तरफ चीख मच गई। हापुड़ में शहीद का एक साल के बेटे ने जब अपने पिता को अंतिम विदाई दी तो वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए। नजारा बेहद ही भावुक कर देने वाला था। अंतिम संस्कार में पहुंचे हापुड़ डीएम भी खुद को नहीं रोक पाए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। डीएम की आंखे नम होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

डोडा के सड़क हादसे बलिदान हुए 27 वर्षीय जवान रिंकल बालियान का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। अंतिम संस्कार की रस्म को पूरा करने के लिए परिजन शहीद के एक साल के बेटे राघव को लेकर श्मशान घाट पहुंचे। शहीद के अंतिम दर्शन के बाद जब उसे मुखाग्नि देने की बारी आई तो परिजनों ने रस्म पूरी करने को दौरान एक साल के बेटे को गोद में लेकर पहुंचे। यह नाजारा वहां मौजूद जिसने भी देखा वह भावुक हो गया और जोर-जोर से रोने लगा। बेटा अपने चाचा ऋषभ बालियान की गोद में था। जिसको तो यह भी नहीं पता था कि आज अपने पापा को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की भीड में जा रहा है। इस दौरान सेना की टुकड़ी ने शहीद को अंतिम सलामी दी।

शहीद के अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़ शहीद के अंतिम दर्शन के लिए गांव में उनके खेतों पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। वही मासूम रोता जा रहा था। चाचा गोद में लेकर भतीजे को दिल ही दिल रो रहा था। उसने मासूम राघव के हाथ से अग्नि लगाकर अपने भाई की चिता को माखाग्नि दीं। जिस वक्त यह दृष्य देखा तो हर आंख रो पड़ी, डीएम अभिषेक पांडेय भी खुद को नहीं रोक पाए। उनकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। भावुक हुए डीएम ने आंसुओं को छिपाने के लिए अपनी आंख पर हाथ रख लिया। जिनका यह दृष्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्षेत्रीय विधायक विजयपाल आढती भी आज गांव में पहुंच गए और अंतिम विदाई दी। एसपी ज्ञान्नजय सिंह मय पुलिस बल के रहें। जबकि पार्थिव शरीर पहुंचने की सूचना पर सुबह से ही पुलिस बल लगा दिया गया था। एसडीएम इला श्रीवास्तव और सीओ अनीता चौहान, एसओ हाफिजपुर प्रवीण चौधरी भी रहें।