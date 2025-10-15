यूपी में हादसा: टॉवर बनाने की फैक्ट्री में लोहे की कैंची गिरने से दबे मजदूर, एक की मौत, तीन घायल

संक्षेप: हापुड़ में बुधवार को हादसा हो गया। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के खेड़ा रोड स्थित सालासर फैक्ट्री में शाम करीब छह बजे के आस पास कैंची गिरने से नीचे काम कर रहे मजदूर उसमें दब गए।

यूपी के हापुड़ में बुधवार को हादसा हो गया। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के खेड़ा रोड स्थित सालासर फैक्ट्री में शाम करीब छह बजे के आस पास कैंची गिरने से नीचे काम कर रहे मजदूर उसमें दब गए। आनन फानन में अन्य मजदूरों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया। वहीं दो मजदूरों की गंभीर हालत को देखकर गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। दो मजदूरों का उपचार जारी है। पुलिस ने फैक्ट्री पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार सालासर फैक्ट्री में आस पास समेत अन्य दूसरे राज्यों से मजदूर मजदूरी करने आते है। बुधवार शाम फैक्ट्री परिसर में टीन शेड डालने का कार्य चल रहा था। अचानक कैंची नीचे गिर जाने के कारण नीचे काम कर रहे मजदूर दब गए। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि जिला बागपत भजन विहार कोर्ट रोड निवासी विजय शर्मा, गाजियाबाद निवासी फैसल, शादाब और अजहर नीचे दब कर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिनको बाहर निकाला और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने विजय शर्मा को मृत घोषित कर दिया। वहीं शादाब और अजहर को गाजियाबाद रेफर किया गया है। वहीं फैसल का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

घंटों तक दबाया मालिक ने मामला सालासर फैक्ट्री में हादसा होने के बाद मालिक ने करीब डेढ़ घंटे तक मामले को दबाया था। जिसके बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद सीओ अनीता चौहान और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पहुंचे। जिसके बाद उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद फैक्ट्री में काम करने वाले अन्य मजदूरों और गार्डों से मामली की जानकारी जुटाई।

जर्जर सड़क होने के कारण हुई परेशानी सालासर फैक्ट्री की तरफ जाने वाली सड़क जर्जर हालत में पड़ी है। जिस पर कीचड़ भरी पड़ी हुई है। पुलिस की गाड़ी समेत अन्य फसने से बाल बाल बची। मजदूरों का कहना था कि सड़क जर्जर नहीं होती तो समय से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता था, लेकिन जर्जर सड़क होने के कारण समय से नहीं पहुंचा जा सका।